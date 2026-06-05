La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina ingresó en una etapa clave y este viernes Lionel Scaloni tendrá su primer contacto oficial con la prensa desde el inicio de la concentración.

El entrenador brindará una conferencia desde Texas, donde el plantel continúa con los trabajos de preparación y se alista para afrontar el amistoso frente a Honduras, programado para este sábado.

La actividad comenzará con una práctica abierta para los medios de comunicación y, posteriormente, Scaloni hablará a partir de las 19.15. Será la primera vez que el técnico responda públicamente desde que el seleccionado inició la puesta a punto para la competencia.

La expectativa está puesta en los temas que abordará durante la conferencia, especialmente en relación con la situación física de algunos futbolistas que llegaron a la concentración con distintas molestias y que son observados de cerca por el cuerpo técnico.

Además de ofrecer un panorama sobre el estado del plantel, se espera que el entrenador entregue definiciones sobre los trabajos realizados durante los últimos días en Estados Unidos y sobre la importancia de los encuentros amistosos en la preparación del equipo.

El compromiso ante Honduras será el primero de los ensayos previstos antes del debut oficial y servirá para que el cuerpo técnico continúe evaluando rendimientos individuales y alternativas tácticas.

Con menos de dos semanas por delante para el estreno, las palabras de Scaloni serán seguidas con atención tanto por los hinchas como por el entorno futbolístico, en una instancia donde cada detalle de la preparación adquiere relevancia.

La conferencia también marcará el inicio de una etapa de mayor exposición pública para la Selección Argentina, que comenzará a mostrar señales más concretas sobre el equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al debut.