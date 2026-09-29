Lionel Scaloni brindará este martes una conferencia de prensa antes del último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso frente a Bolivia. La atención estará puesta especialmente en qué dirá el entrenador sobre su futuro al frente del seleccionado.

Después de la derrota ante España en la final del Mundial, Scaloni había puesto en duda su continuidad en el cargo. Sin embargo, actualmente existen negociaciones abiertas con la Asociación del Fútbol Argentino para intentar renovar su vínculo.

Un contrato que vence en diciembre

El contrato de Scaloni y su cuerpo técnico vence en diciembre de 2026. La intención que se informó es que el entrenador continúe al frente de la Selección hasta 2030.

De concretarse, Scaloni tendría por delante otra etapa con el seleccionado y podría dirigir una nueva Copa América y un nuevo Mundial. La continuidad todavía debe quedar definida entre el entrenador y las autoridades de AFA.

Una Selección en renovación

La nueva etapa también estará marcada por una renovación del plantel. La salida de Lionel Messi de la competencia internacional ocupa un lugar central en este proceso de cambios dentro del seleccionado.

Los próximos amistosos forman parte de ese escenario. Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles a las 21 en el estadio Mario Kempes, luego jugará ante Burkina Faso y cerrará la serie frente a Benín.

El último partido de Messi

Messi solamente estará presente en el último de esos tres amistosos. El encuentro frente a Benín se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y será la despedida del capitán con la camiseta de la Selección Argentina.

La presencia de Messi será uno de los momentos centrales de esta serie de partidos. Mientras tanto, Scaloni deberá afrontar la conferencia y luego el último entrenamiento antes del viaje de la delegación hacia Córdoba.