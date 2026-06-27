En Dallas, en la antesala del último partido del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa donde confirmó la formación de la Selección Argentina y explicó las decisiones para el cruce ante Jordania, que se jugará este sábado desde las 23.

El entrenador de la Albiceleste ratificó que Lionel Messi no será titular, aunque adelantó que es “muy probable” que sume minutos en el segundo tiempo. En contrapartida, Emiliano “Dibu” Martínez estará desde el inicio.

Scaloni también dejó en claro que el encuentro será una oportunidad para los futbolistas que no vienen sumando tanta continuidad. En ese sentido, destacó el rol del grupo de recambio dentro del proceso.

“Los chicos que van a jugar mañana merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, de un proceso que llevamos y gran mérito de todo lo que se ha hecho fue de ellos. Son los primeros en entrenar al otro día y es indudable que como entrenador apenas pueda tener la posibilidad de darle minutos se los voy a dar”, expresó.

En esa línea, remarcó que la idea no pasa por una cuestión de premios, sino de funcionamiento colectivo. “Son grandes jugadores también. El equipo puede ser diferente en cuanto a los nombres, pero intentamos jugar de la misma manera”, agregó.

El técnico también subrayó la exigencia de la camiseta albiceleste y el objetivo de mantener la identidad futbolística más allá de las variantes. “Esta camiseta implica salir a jugar, hacerlo bien e intentar ganar todos los partidos”, sostuvo.

En cuanto al análisis del rival, Scaloni describió a Jordania como un equipo competitivo, pese a sus resultados en la fase de grupos. Señaló que suele perder por detalles y destacó su velocidad en ataque. “Es un buen rival y para nada nos confiamos. Intentaremos tener la pelota, someter al rival y contrarrestar sus contragolpes”, explicó.

Además, anticipó posibles ajustes tácticos según el sistema del conjunto asiático, que alterna entre líneas de cinco defensores y esquemas más cerrados en el mediocampo.

La Selección Argentina, ya clasificada a los octavos de final, espera ahora rival para la siguiente fase, que saldrá del Grupo H.

Por último, Scaloni también se refirió a su marca de 100 partidos como entrenador del seleccionado y al proceso iniciado en 2018. Sin hacer foco en lo personal, destacó la identificación del equipo con los hinchas y el recorrido realizado en estos años al frente de la Albiceleste.