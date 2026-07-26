Después de una semana en la que Pujato se convirtió en un punto de peregrinación para cientos de fanáticos de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dejó el pueblo santafesino donde vive su familia y se despidió con un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En la puerta de la casa de sus padres quedó pegado un cartel manuscrito con un mensaje de agradecimiento para quienes todavía llegaban con la esperanza de saludar al entrenador campeón del mundo.

"¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño", decía el breve escrito colocado en la vivienda familiar, donde Scaloni permaneció durante unos cinco días tras regresar al país luego del Mundial 2026.

La imagen fue compartida por vecinos y medios locales y reflejó el clima que se vivió durante toda la estadía del técnico en la localidad santafesina de poco más de 3.000 habitantes.

Una visita marcada por el afecto

Desde su llegada a Pujato, decenas de personas comenzaron a reunirse frente a la casa familiar con camisetas, pelotas, banderas y distintos objetos para conseguir una foto o un autógrafo del entrenador.

La convocatoria fue tan importante que el municipio dispuso un vallado perimetral y un operativo con presencia policial y agentes de tránsito para ordenar el movimiento de personas alrededor de la vivienda.

Lejos de evitar el contacto con el público, Scaloni salió en numerosas oportunidades para saludar a los presentes, firmar camisetas, fotografías, pelotas y hasta objetos poco habituales, como el yeso de un hincha, una camioneta de juguete convertida en una "Scaloneta" y un documento simbólico confeccionado por un niño para pedirle que renovara su contrato con la Selección Argentina hasta 2030.

Regalos y momentos inolvidables

Durante su estadía también recibió una torta decorada con motivos de la Selección, un cuadro realizado por un artista santafesino, vinos regionales y distintos presentes preparados especialmente para él.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió cuando un grupo de chamamé interpretó música frente al entrenador, mientras que otra de las imágenes más comentadas fue la fotografía junto a un fanático disfrazado de capibara.

Además de compartir tiempo con los vecinos, Scaloni aprovechó el descanso para recorrer las calles de Pujato en bicicleta y visitar el club Sportivo Matienzo, donde dio sus primeros pasos como futbolista y recibió un reconocimiento.

La vuelta a la actividad

Concluido el descanso, el entrenador comenzará a enfocarse nuevamente en la Selección Argentina, que volverá a competir entre fines de septiembre y comienzos de octubre durante la primera ventana FIFA posterior al Mundial 2026.

Mientras tanto, el futuro contractual del director técnico continúa siendo uno de los temas que genera expectativa entre los hinchas, quienes esperan que continúe al frente del seleccionado nacional.

Dato

Pujato, localidad ubicada en el sur de Santa Fe, tiene poco más de 3.000 habitantes y es el pueblo natal de Lionel Scaloni.