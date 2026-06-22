La Selección Argentina dio otro paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Austria y asegurar su clasificación a los 16avos de final. Tras el encuentro disputado en Dallas, Lionel Scaloni analizó el rendimiento de la Albiceleste, destacó la respuesta colectiva de sus dirigidos y volvió a rendirse ante Lionel Messi, autor de los dos goles de la victoria y nuevo máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. "La gene se ilusiona al ver al equipo", expuso.

El entrenador argentino se mostró satisfecho por el resultado y por la manera en que el equipo afrontó un partido complejo ante un rival que exigió física y tácticamente. “Ha vuelto el equipo. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Un triunfo trabajado ante un rival exigente

Scaloni resaltó las dificultades que presentó Austria durante gran parte del encuentro y explicó que Argentina supo interpretar los distintos momentos del partido. “Austria es un equipo duro, que tiene altura y físico. Estamos muy contentos por haber clasificado”, señaló.

Además, remarcó la paciencia que tuvo la Selección para encontrar espacios cuando logró hacerse dueña de la pelota. “Cuando el rival te ataca con mucha gente tenés que defenderte. Fuimos pacientes y cuando teníamos la pelota sabíamos que podíamos encontrar el juego y crear situaciones de gol”, analizó.

Messi, una vez más en el centro de la escena

El nombre propio de la noche fue Lionel Messi. El capitán marcó los dos goles del triunfo, alcanzó un récord histórico en los Mundiales y recibió una nueva lluvia de elogios por parte de su entrenador. “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Messi robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él”, expresó Scaloni.

Y agregó una frase que refleja la admiración que despierta el rosarino incluso dentro del cuerpo técnico: “Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”.

Argentina ya piensa en lo que viene

Con la clasificación asegurada, la Albiceleste afrontará el último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania, con la posibilidad de asegurar el primer puesto del Grupo J.

Pese al entusiasmo que genera el presente del equipo, Scaloni evitó hablar de favoritismos y recordó la paridad que se observa en esta Copa del Mundo. “Hay varias selecciones que compiten para ser campeonas del mundo. Este Mundial no va por favoritismos, hay aspectos psicológicos y físicos. Nosotros estaremos en esa pelea”, cerró.

Argentina cumplió el primer objetivo y sigue avanzando. Con Messi en estado de gracia y un equipo que recuperó su mejor versión, la ilusión mundialista vuelve a crecer.