Argentina se encuentra en Kansas, Estados Unidos, trabajando su segundo entrenamiento preparatorio para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con algunos tocados, Lionel Scaloni volverá a probar en cancha a buena parte de los 26 seleccionados. La primera parada preparatoria será el amistoso del sábado ante Honduras.

La selección campeona del mundo volverá a trasladarse al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, el bunker deportivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en terreno estadounidense. A dos semanas del debut, el técnico comienza a exigir a los jugadores para sacar las primeras conclusiones.

El entrenador diseñó un exigente plan para que los 26 convocados lleguen al primer encuentro oficial con ritmo mundialista, mientras a la par trabaja para igualar condiciones físicas de los lesionados que en estas horas atraviesan la etapa final de rehabilitación.

El conjunto dirigido por Scaloni volverá esta tarde a los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center, donde realizarán futbol para agarrar ritmo de entrenamiento y que se adapten al entorno, marcado por las fuertes temperaturas. También apuntan a que los jugadores comiencen a incorporar los ajustes tácticos.

La actividad se llevó a cabo bajo un contexto climático exigente. La temperatura rondó los 31 grados, una situación que obligó a planificar cuidadosamente las cargas físicas en el inicio de los trabajos.

Uno de los focos de atención durante los primeros días de trabajo pasa por la situación física de varios integrantes del plantel. Cristian Romero y Julián Álvarez volvieron a hacer futbol a la par de sus compañeros, pero Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes siguen con tareas diferenciadas.

Con los jugadores que tuvo a disposición, el técnico del seleccionado paró un esquema preliminar de once signado por las ausencias. En el arco estuvo Gerónimo Rulli, en reemplazo de Emiliano Martínez. La defensa la conformaron Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el medio estuvieron Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que la delantera la conformaron Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

La agenda del seleccionado incluye dos compromisos amistosos antes del debut oficial. El viernes, la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a la selección de Honduras en la ciudad de College Station. El técnico prepara un primer equipo alternativo en busca de darle minutos a todos los jugadores, mientras aguarda por los lesionados.

Posteriormente, el martes 9 de junio, Argentina disputará un segundo encuentro preparatorio frente a Islandia en Auburn, Alabama, en lo que será la última prueba competitiva antes del inicio del certamen. Se espera que estén casi todos los jugadores a disposición para aquel día, aunque Dibu Martínez recién volvería al campo de juego para el debut contra Argelia.

“Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió en un posteo el arquero tras la primera práctica. En los amistosos, su lugar lo podría ocupar Gerónimo Rulli.

La Selección argentina tiene previsto debutar el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, encuentro que marcará el inicio de su camino en el Mundial 2026 y para el que ya comenzó la cuenta regresiva.