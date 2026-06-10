

Después de lo que fue la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso previo al inicio del Mundial, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró en conferencia de prensa que "despejó muchas dudas", celebró el estado físico de sus jugadores y, con ese panorama, confirmó que se tomará "uno o dos días más" para definir al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26.

“¿Dije mañana? Capaz que un día más me tomo. Como dije ayer, tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo", reconoció Scaloni, tras el encuentro en Alabama.

De esta manera, la expectativa generada en torno al reemplazante de Balerdi parece que se extenderá un poco más, dado el buen estado físico que demostraron aquellos jugadores que llegaban tocados a la previa del Mundial.

