Scaloni, el genio que logró dominar el factor emocional de la Selección

La victoria argentina frente a Egipto en Atlanta marcó un hito en la gestión de las emociones durante la Copa del Mundo. En un encuentro que parecía perdido, el equipo logró revertir un marcador de cero a dos para finalizar con un triunfo de tres a dos en apenas 13 minutos.

Tras el pitazo final, Lionel Scaloni se mostró profundamente conmovido y declaró que “No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame”.

Más tarde, en contacto con la prensa, el entrenador analizó el desempeño al afirmar que “La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido porque es un equipo que no deja de ir para adelante, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia son importantes, pero si no tenés esto que tuvimos hoy nosotros hubiésemos quedado eliminados”.

El cuerpo técnico, integrado por Roberto Ayala, Walter Samuel, Pablo Aimar, el preparador físico Luis Martín, Matías Manna y Martín Tocalli, ha consolidado lo que se denomina el método Scaloni.

Este enfoque combina lo individual con lo colectivo para potenciar el rendimiento, incluso ante las dificultades físicas que enfrentaron futbolistas como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Julián Álvarez y Dibu Martínez. Rodrigo De Paul, quien alcanzó las 92 presencias en este ciclo, destacó la importancia de la mirada integral del conductor al manifestar que “Me hizo entender que la vida se puede ver desde un montón de lugares, incluso el fútbol. Como yo ya lo dije, lo más importante es que no somos jugadores de fútbol, sino personas que juegan al fútbol. Esa frase para mí es sumamente importante. Atrás de cada jugador hay una persona con muchos problemas, satisfacciones y desilusiones. Cuando ves que la persona que te guía entiende eso, te sentís en un lugar mucho más acogedor. Uno puede desplegar mucho más sus virtudes”.

Esta capacidad de conducción también contempla la administración de los descansos y momentos compartidos, como los asados realizados en la concentración de Kansas City. Este entorno de contención fue vital para Lionel Messi, especialmente ante la delicada situación personal por la salud de su padre.

El capitán expresó su gratitud al señalar que “Yo ya lo he dicho muchas veces, soy muy agradecido de este grupo. Soy feliz de pertenecer. Sé que ellos siempre tienen unas palabras de cariño para mí. Y no solo palabras, me lo demuestran con hechos. Hace mucho tiempo que venimos compitiendo juntos y para mí es un orgullo poder competir al lado de ellos porque siempre entregan todo y creo que hoy fue una muestra más de todos”.

Sus compañeros también jugaron con el objetivo de postergar el retiro del capitán del seleccionado. Enzo Fernández recordó que “le dijimos que era temprano para que se acabe”, mientras que Leandro Paredes describió el sentimiento del plantel al decir que “Tratamos de abrazarlo, de que él sienta que vamos a estar con él hasta el final. Para nosotros es un plus tenerlo con nosotros. También jugamos para que ese último partido de él no llegue nunca”. Aplicando la premisa de Aristóteles sobre que el todo es más que la suma de las partes, la delegación ya se enfoca en el próximo desafío para alcanzar las semifinales del torneo.