Scaloni elogió a Leandro Paredes y remarcó que mejoró a la Selección

Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección Argentina antes del trascendental choque de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza. En el Kansas City Stadium, sede del encuentro de este sábado a las 22, el estratega santafesino explicó que "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto".

Respecto a las variantes tácticas tras el triunfo ante los africanos, el conductor sostuvo que "Considero que los cambios fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Con la entrada de Leandro, mejoramos bastante en la circulación y la tenencia. También mejoró Alexis".

Sobre el próximo oponente, el director técnico remarcó que "No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos, por algo eliminó a Colombia, que había hecho un trabajo enorme y pensábamos que podría estar acá con nosotros".

Al comparar el rendimiento actual con otras instancias históricas, indicó que "Hoy España ganó merecidamente, pero le costó. Ayer Francia dio un golpe de autoridad, pero creo que más allá del partido de Cabo Verde, estamos bien. Generamos un montón de situaciones, con errores puntuales. Contra Egipto jugamos mejor. Incluso en Qatar, a Croacia le ganamos 3-0, pero nos manejaron más la pelota que contra Egipto. A este equipo ya no le pesa jugar un partido de estas características".

En relación con el nivel mostrado en la Copa del Mundo que la albiceleste conquistó en 2022, el entrenador admitió que "No siempre se puede jugar tan bien como Qatar, es difícil. Lo hemos hecho en algún momento, siempre lo intentamos, pero no es fácil". Por otra parte, Scaloni también coincidió con el juvenil Lamine Yamal al afirmar que "Coincido, claro que es lo es. Son dos grandes favoritos, no me parece mal que haya dicho eso. Lamentablemente, llegará solo uno a la final" en clara referencia al choque de semifinales entre España y Francia.

El calendario de la competencia fue otro punto de debate este 10 de julio, donde manifestó que "Creo que en el final del Mundial, los partidos tendrían que ser más separados. Por suerte no hemos viajado tanto". Ante las críticas externas, señaló con firmeza que "Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y de alguna manera hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo utilizamos como una especie de rebelión".

Finalmente, sobre el arbitraje tecnológico, concluyó que "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden, aparte nos lo han dejado clarísimo en el curso antes de arrancar el Mundial y se ha cumplido a rajatabla. A Lisandro le pisaron el pie y es falta, no hay otra lectura".