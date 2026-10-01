Leonel Flores tuvo un debut que difícilmente olvidará. El delantero de Boca, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo de la goleada 4-0 de la Selección Argentina ante Bolivia, en Córdoba, y en pocos minutos mostró su velocidad, gambeta y personalidad. Después del partido, Lionel Scaloni destacó su actuación y remarcó que se trata de un talento que debe ser acompañado durante su crecimiento.

Entró y rápidamente se hizo notar

Flores ingresó a los 35 minutos del complemento y recibió una indicación concreta de Scaloni: hacer lo mismo que habitualmente hace en Boca.

El juvenil respondió rápidamente. A los 41 minutos recibió sobre el sector izquierdo, avanzó con la pelota y dejó atrás a varios futbolistas bolivianos con una gambeta que terminó generando la acción del cuarto gol argentino.

La pelota quedó en poder de José Manuel López, quien definió cruzado y marcó el 4-0 definitivo. Sobre el final, Flores también tuvo la posibilidad de convertir su primer tanto con la camiseta argentina, pero el arquero Guillermo Viscarra logró rechazar su remate.

El encuentro significó además su primera aparición con la Selección mayor. Flores llegó a la convocatoria después de disputar apenas 17 partidos oficiales en Primera con Boca, donde ya había convertido dos goles desde su debut.

El pedido de Scaloni para cuidar al juvenil

Después del partido, Scaloni habló sobre los nuevos futbolistas que comenzaron a sumar minutos y puso especial atención en Flores y Franco Mastantuono.

“Es un talento que hay que cuidar”, sostuvo el entrenador, quien explicó que a los jóvenes les piden que mantengan en la Selección las mismas características que muestran en sus clubes.

El técnico también destacó el trabajo que realizan en Boca Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y el “Mono” Markic para acompañar al delantero.

“Hay que cuidarlos, es la única manera que nos den frutos”, remarcó Scaloni al referirse tanto a Flores como a Mastantuono. También aclaró que no se puede exigirles que repitan en cada partido todo lo que pueden mostrar en una primera aparición.

El sueño que cumplió el jugador de Boca

Luego de su estreno, Flores contó sus sensaciones y reveló qué le había pedido Scaloni antes de ingresar.

“Antes de entrar me pidió que haga lo que hago en Boca. Fue lo que hice. Entré tranquilo, con toda la confianza que me dio y se dieron las cosas muy bien”, explicó el futbolista.

El delantero también reconoció que cumplir el sueño de jugar para Argentina era algo que buscaba desde chico. “Estoy contento por mí y por mi familia, que siempre me acompañó”, expresó.

El debut ante Bolivia formó parte de una renovación que comenzó a mostrar sus primeros nombres después del Mundial. En el mismo partido también tuvieron su estreno Román Vega, Santiago Simón, Ezequiel Fernández y Valentín Gómez. Con esos debuts, la lista de futbolistas que jugaron por primera vez con Scaloni llegó a 70.

La Selección volverá a jugar el sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental. Luego enfrentará a Benín el martes 6, también en Buenos Aires, en el partido que tendrá como atractivo especial la despedida de Lionel Messi.