Luego del triunfo por 3-1 sobre Jordania, que le permitió a la Selección Argentina cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, Lionel Scaloni habló desde el campo de juego y valoró el rendimiento de los futbolistas que tuvieron su oportunidad en un equipo con varias modificaciones. "Ahora se viene lo bueno", dijo el DT.

El entrenador explicó que la rotación estuvo planificada para darle rodaje a quienes habían tenido pocos minutos en el Mundial y destacó la respuesta del plantel. "Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque se lo merecen", afirmó el técnico argentino apenas finalizado el encuentro.

Scaloni se mostró conforme con el nivel exhibido por los habituales relevos y aseguró que el funcionamiento colectivo estuvo a la altura de las expectativas. "Han hecho un buen partido a pesar de que no venían jugando. Estoy contento", resumió el entrenador, satisfecho con la actuación de un equipo que mantuvo la identidad futbolística pese a los cambios.

Uno de los aspectos que explicó fue la decisión de utilizar a Exequiel Palacios en una posición poco habitual. El mediocampista debió desempeñarse como lateral derecho para preservar a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel de cara a la fase eliminatoria. "Dan una mano al equipo. No queríamos arriesgar a Nahuel y a Gonzalo. Son posiciones difíciles y Pala nos dio una mano", señaló el DT.

Scaloni también tuvo palabras especiales para Giovani Lo Celso, una de las figuras del partido. El volante convirtió un golazo de tiro libre y disputó su primer encuentro en una Copa del Mundo, luego de no sumar minutos en Rusia 2018 y perderse Qatar 2022 por lesión. "Es bueno sobre todo para Lo Celso, que no pudo estar en el anterior Mundial", expresó el entrenador, destacando el valor emocional que tuvo la actuación del mediocampista.

Con la clasificación asegurada y una actuación convincente de los futbolistas alternativos, Argentina cerró una fase de grupos perfecta y ya pone la mira en los dieciseisavos de final. El próximo desafío será Cabo Verde, el viernes 3 de julio en Miami, donde la Scaloneta buscará seguir firme en su camino hacia la defensa del título mundial.