A horas de disputar el último amistoso de preparación frente a Islandia de cara al debut en el Mundial 2026, el clima en la Selección Argentina sumó un capítulo de inesperada tensión. Durante la conferencia de prensa brindada en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, el director técnico Lionel Scaloni se mostró visiblemente molesto y aprovechó los micrófonos para cruzar con dureza a un medio de comunicación internacional que desinformó sobre la interna del plantel.

El enojo del DT de la Albiceleste estalló cuando fue consultado sobre cuál será el papel de Lionel Messi en esta nueva cita ecuménica. “El de siempre, aprovecho ahora para aclarar. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si hablaba con él y un medio de afuera tergiversó la respuesta y salió por todos lados que yo lo consultaba todo con él. Me parece bien aclarar sobre todo por él, porque a mí no me importa qué piense la gente. Pero por él no cabe”, disparó Scaloni sin filtro.

El entrenador apuntó, sin nombrarlo directamente, a un polémico artículo publicado por el diario español Marca, el cual aseguraba que el técnico nacido en Pujato le "cedía el mando" al capitán y que "no tomaba ninguna decisión sin consultarle a Messi". Ante esto, Scaloni fue tajante:

“Lo quiero aclarar porque me pareció de mal gusto lo que escribieron y no me gustó, sinceramente. Un medio que no es argentino y me jodió. Espero que haya sido una confusión y si pueden sacar ese artículo a mí me haría un favor. Y sobre todo a Leo, porque en los años que yo llevo acá él no me dio ni una palabra del equipo. Sobre él, lo que sea, y lo voy a repetir: no voy a hacer nada que él no quiera, pero a partir de ahí el que decido soy yo respecto del equipo. Me jode que hayan tergiversado la información”.

Una mentira que rebotó en Europa

La falsa información escaló a tal punto que incluso salpicó a otras selecciones. Al entrenador de Portugal le trasladaron la misma consulta respecto a su relación con Cristiano Ronaldo. "Como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que no, que trabajan de una manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro, con Ronaldo; y el equipo lo arma el entrenador como es lógico", remarcó el DT argentino para sepultar la polémica.

Para exponer la verdadera y sana relación que mantiene con el astro rosarino de 38 años, Scaloni ejemplificó con una infidencia sobre cómo fue la citación previa a los amistosos anteriores en Estados Unidos: “Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. Simplemente eso. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme. Solo contacto con él cuando creo oportuno”. Con estas palabras, el líder de la Scaloneta buscó cerrar filas y traer calma de cara al gran objetivo del 2026.