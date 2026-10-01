La Selección Argentina comenzó una nueva etapa después de la derrota ante España en la final del Mundial y con la despedida de Lionel Messi cada vez más cerca. Tras la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni explicó cómo imagina el funcionamiento del equipo sin su histórico capitán y contó qué les dijo a los futbolistas cuando volvieron a encontrarse después de la final.

El entrenador reconoció que Messi es “irremplazable”, pero aseguró que la idea futbolística de la Albiceleste se mantendrá. La Selección volverá a jugar este sábado ante Burkina Faso y el martes 6 de octubre enfrentará a Benín, en el partido que marcará la despedida de Messi en territorio argentino.

“Messi es irremplazable”

Scaloni explicó que la ausencia del capitán obligará a encontrar nuevas variantes, aunque sin abandonar los principios que caracterizaron al equipo durante los últimos años.

“Messi es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido y a través de la pelota, llegar unidos al arco rival”, sostuvo.

El técnico remarcó que la identidad estará por encima de los nombres y que podrán aparecer modificaciones tácticas, pero que la esencia del seleccionado continuará siendo la misma.

“Con Leo la cosa cambia, pero la idea es seguir jugando de esta manera”, explicó.

Además, señaló que el objetivo en esta etapa será probar futbolistas más que sistemas y darle espacio a los jóvenes que empiezan a incorporarse al plantel.

El mensaje después de perder la final

Uno de los momentos destacados de la conferencia fue cuando Scaloni recordó el reencuentro con los jugadores después de la derrota ante España.

El entrenador contó que la primera charla que mantuvo con el plantel tuvo un mensaje similar al que había dado después de la final del Mundial de Qatar 2022: había que seguir compitiendo.

“Más allá de que el resultado no fue el que queríamos, había que seguir siendo una selección competitiva”, relató.

También les planteó a los futbolistas que quienes quisieran continuar formando parte del proceso serían recibidos con orgullo, mientras que aquellos que prefirieran dar un paso al costado podían comunicarlo sin inconvenientes.

La renovación ya empezó

La goleada ante Bolivia también permitió observar algunos de los nombres que comienzan a ganar protagonismo. Scaloni destacó especialmente los estrenos de Leonel Flores y otros jóvenes que sumaron minutos.

“Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante”, señaló el técnico, quien destacó la emoción que genera vestir por primera vez la camiseta argentina.

Sobre Flores y Franco Mastantuono, remarcó que deben ser acompañados durante su crecimiento: “Tenemos que cuidarlo, porque él como Franco son chicos y hay que cuidar esos talentos”.

La camiseta 10 todavía es de Messi

Scaloni también fue consultado por el futuro de la histórica camiseta número 10. El entrenador aclaró que nadie la utilizará hasta el partido de despedida de Messi.

“Hasta el 6 esa camiseta va a ser de Leo. Ya veremos a quién se la damos”, explicó.

El técnico señaló que existen varios jóvenes que podrían llevarla y que, antes de tomar una decisión, hablarán directamente con el futbolista elegido para preguntarle si quiere asumir ese lugar.

El próximo desafío

Argentina continuará esta fecha FIFA con Burkina Faso, el sábado en el Monumental. Luego llegará el encuentro ante Benín, el martes 6 de octubre, que marcará la despedida de Messi de la Selección ante el público argentino.

Scaloni, además, dejó abierta la situación sobre su propia continuidad. Ante la consulta, respondió: “De lo que dije ayer hasta hoy, no cambió mucho”, en referencia a las dudas que había expresado sobre su futuro después de la final del Mundial.