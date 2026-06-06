Scaloni fue tajante: "Quien no dé la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

A pocos días de definir la lista definitiva para el Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó un mensaje claro para los futbolistas que arrastran problemas físicos. Desde Texas, donde la Selección Argentina se prepara para el amistoso de este sábado ante Honduras, el entrenador advirtió que la condición física será un factor decisivo para integrar el plantel que defenderá el título mundial.

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados", sostuvo el técnico durante la conferencia de prensa previa al primero de los dos amistosos programados antes de la Copa del Mundo.

La declaración llegó mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios jugadores que llegan con diferentes molestias físicas. Entre ellos aparecen nombres importantes como Nicolás González, Cristian Romero, Nicolás Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Respecto de Lionel Messi, Scaloni llevó tranquilidad. "Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", explicó el entrenador, aunque aclaró que recién después del amistoso del martes frente a Islandia se tomarán decisiones definitivas sobre la conformación del plantel. "En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas. La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar", agregó el DT.

Además de referirse al estado físico de sus dirigidos, Scaloni habló sobre las expectativas que genera la Selección Argentina como vigente campeona del mundo. En ese sentido, señaló que el equipo está acostumbrado a convivir con la presión y recordó que históricamente la Albiceleste siempre fue considerada una de las candidatas en las grandes competencias.

De cara al amistoso ante Honduras, el entrenador confirmó que Juan Musso será el arquero titular y destacó la exigencia que representa el rival centroamericano. Incluso recordó que su entrenador, José Molina, fue compañero suyo durante su etapa como futbolista en Deportivo La Coruña.

Scaloni también defendió las decisiones tomadas en la confección de la lista de convocados. "No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo", afirmó.

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial entra en su etapa final, la Selección Argentina afronta días decisivos. Las próximas evaluaciones físicas serán determinantes para definir quiénes viajarán a la máxima cita del fútbol y quiénes quedarán al margen de la convocatoria.