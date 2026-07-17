La Selección Argentina afronta las últimas horas antes de la final del Mundial 2026 y este viernes cumplirá con una de las actividades oficiales organizadas por la FIFA. Desde las 19.35 (hora argentina), Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa acompañado por Emiliano "Dibu" Martínez, en la previa del duelo frente a España.

La presencia del arquero junto al entrenador no es casual. El marplatense ya había sido elegido para compartir este tipo de compromisos institucionales antes de otras definiciones importantes, como la final de la Copa América 2021 en el Maracaná, la final del Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En esta oportunidad, la FIFA modificó el cronograma habitual de actividades para ambos finalistas. A diferencia de los encuentros anteriores, la atención a la prensa se adelantó un día y será este viernes cuando cada seleccionado presente a su entrenador y a un futbolista ante los medios de comunicación.

Además, la práctica de este viernes será a puertas cerradas, mientras que el sábado los periodistas podrán presenciar los primeros 15 minutos del entrenamiento, una modalidad que permitirá observar parte de la preparación antes del partido decisivo.

La delegación argentina llegó el jueves por la noche a Nueva Jersey procedente de Kansas City y este viernes entrenará desde las 17.30 (hora argentina). Esa práctica será clave para que Scaloni termine de definir los últimos detalles del equipo que buscará la cuarta estrella.

La gran final entre la Selección Argentina y España se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.