Lionel Scaloni no confirmó el equipo para enfrentar a Egipto, pero dejó una pista fuerte en la previa de los octavos de final del Mundial 2026: Leandro Paredes está disponible y podría volver al once inicial. Argentina jugará este martes, desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar entre los ocho mejores.

“El equipo lo tengo, pero todavía a ellos no se los dije, así que imagínate, a usted tampoco se lo voy a decir", respondió el entrenador en conferencia de prensa, fiel a su estilo, cuando le preguntaron por la formación.

Más allá de los nombres, Scaloni puso el foco en el funcionamiento. Después del triunfo ante Cabo Verde, que se resolvió en el alargue, el DT reconoció que Argentina necesita recuperar mayor control con la pelota y evitar quedar expuesta en transiciones rápidas.

“La idea es retomar un poco a más el dominio de la pelota. El partido que lo dominamos también con Cabo Verde, y no tener transiciones como lo tuvieron ellos, que nos llegaron dos o tres veces y nos hicieron daño al intentar defendernos”, explicó.

En ese contexto aparece Paredes como una opción importante para ordenar al equipo. Scaloni confirmó que el mediocampista está en condiciones y fue claro sobre su posible presencia ante Egipto.

“Leandro está disponible para jugar, por lo que creo que irá a jugar”, afirmó.

El entrenador también valoró lo que le aporta al equipo. Dijo que, con Paredes en cancha, “el equipo gira de otra manera” y lo definió como “un jugador fundamental”. Su regreso permitiría liberar a Alexis Mac Allister, quien ocupó esa zona en los últimos partidos y, según el propio DT, hizo “un esfuerzo bárbaro” en una posición que no es la habitual.

El desgaste físico es otro punto que atraviesa la previa. Argentina y Egipto vienen de jugar 120 minutos en la ronda anterior, por lo que Scaloni no descartó utilizar futbolistas con menos carga para llegar con más frescura al tramo decisivo del partido.

“El desgaste creo que estamos iguales, jugamos los dos 120 minutos. Nosotros tenemos posibilidad de poner gente que no ha jugado esa cantidad de minutos, intentaremos que alguno pueda jugar. Para poder estar más frescos y tener en el banco los que jugaron más”, agregó.

Un Mundial sin favoritos claros

Scaloni también analizó una fase eliminatoria que ya dejó afuera a selecciones fuertes como Brasil, Portugal y Alemania. Para el entrenador, el calendario, los viajes, el calor y el estado de los campos de juego hicieron que ningún equipo pudiera sostener una superioridad marcada.

“Este Mundial está siendo para todos complicado”, sostuvo el DT argentino.

“No hay selecciones que han mantenido lo que se venía que jugando con tantos partidos este año. Ahora lo están sintiendo y por eso, creo que el nivel no es del que estamos acostumbrados, pero dicho esto, creo que el nivel de Argentina es aceptable”, agregó.

Consultado por la eliminación de Brasil, Scaloni evitó hacer una lectura tajante y recordó que en este tipo de partidos una jugada puede cambiarlo todo.

“Es un muy buen equipo. Creo que sí Enrique, metía esa pelota, hoy estaríamos hablando de otra cosa, esa es la realidad del fútbol. Brasil quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros y como a la mayoría de las otras selecciones”, opinó.

Egipto, Salah y un rival incómodo

Sobre Egipto, Scaloni fue elogioso y advirtió que Argentina enfrentará a una selección con una idea clara de juego. También habló de Mohamed Salah, la gran figura del rival, aunque remarcó que el plan defensivo no estará puesto solo en un nombre.

“Es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. El equipo contra grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudos a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él sea un gran jugador”.

En el cierre, el DT insistió en el respeto por el rival y anticipó un partido complejo.

“Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía, tiene a un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. Tiene una idea marcada de juego. Juegan bien. Es verdad que ganó un partido de cuatro y los otros los empató, tuvo una línea de juego para complicar a los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”.