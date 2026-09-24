Lionel Scaloni volvió a hablar este jueves sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y dejó abierta la posibilidad de continuar en el cargo. El entrenador aclaró que todavía no hay novedades sobre su continuidad, pero confirmó que mantendrá una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para conversar sobre lo que viene.

Las declaraciones se produjeron luego del primer entrenamiento a puertas abiertas del seleccionado en el predio de Ezeiza, donde el equipo comenzó la preparación para la próxima fecha de amistosos internacionales. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en Córdoba.

“Con respecto a lo mío no hay novedades, me reuniré con el presidente en estos días. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse y cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos”, expresó Scaloni al ser consultado por su futuro.

Una continuidad que todavía no está definida

El entrenador también se refirió a las versiones que circularon en los últimos días sobre una posible decisión respecto de su futuro y pidió esperar una comunicación oficial.

“Todo lo que salga es mentira, comunicaremos cuando tengamos que hacerlo”, sostuvo Scaloni, quien explicó que deberá sentarse a conversar con Tapia antes de tomar una determinación.

El técnico señaló además que “ganas hay de estar acá”, aunque aclaró que existen distintos aspectos que deben analizarse antes de definir qué sucederá después de los próximos compromisos de la Selección.

“Este lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar”, afirmó el entrenador, al remarcar su vínculo con el seleccionado.

El recambio que ya comenzó

Más allá de su futuro, Scaloni destacó que el proceso de renovación del plantel ya está en marcha. La convocatoria para esta fecha FIFA incluye nuevos nombres y responde, según explicó, a la necesidad de observar futbolistas que puedan incorporarse al equipo después del Mundial.

“Se terminó un Mundial y creemos que es el momento para que haya recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, explicó.

El entrenador comparó este momento con lo ocurrido en 2018, cuando comenzó un proceso que terminó con la consolidación de una nueva generación de futbolistas. “Estamos haciendo lo mismo que en 2018, trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal”, manifestó.

Los próximos partidos

Mientras se define su futuro, Scaloni continúa al frente del equipo y prepara una serie de tres amistosos. El primero será contra Bolivia, el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el Monumental, y cerrará la serie ante Benín el martes 6 de octubre, también en Buenos Aires.

En paralelo, el futuro de Scaloni quedará sujeto a la reunión que mantendrá con Tapia. Por ahora, el entrenador no confirmó su continuidad, pero tampoco cerró la puerta a seguir al frente de la Selección.