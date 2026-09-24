Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso luego del entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza. Ambos futbolistas fueron convocados solamente para el amistoso ante Benín, que se jugará el 6 de octubre en el Monumental.

El entrenador explicó que la decisión responde a la intención del cuerpo técnico de observar a otros jugadores durante los primeros partidos de la fecha FIFA. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos”, explicó Scaloni.

“Las puertas no están cerradas”

A pesar de la ausencia de De Paul y Lo Celso en los dos primeros amistosos, Scaloni dejó abierta la posibilidad de que ambos continúen formando parte del seleccionado. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”, aseguró el entrenador.

El técnico explicó que los partidos ante Bolivia y Burkina Faso serán una oportunidad para que los futbolistas más jóvenes puedan mostrar sus condiciones. “Estos dos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan aportar lo suyo”, sostuvo.

El reconocimiento a los dos jugadores

Scaloni también destacó la importancia que De Paul y Lo Celso tuvieron durante su ciclo al frente de la Selección Argentina. El entrenador evitó anticipar qué ocurrirá con ambos futbolistas en el futuro.

“Son gente que nos ha dado un montón y hoy no están, pero en un futuro se verá. Por ahora queremos ver a otros chicos”, manifestó el técnico.

De Paul y Lo Celso estarán disponibles para el amistoso ante Benín, mientras que no serán parte de los encuentros frente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

Una etapa con caras nuevas

La convocatoria también incluye a varios futbolistas que no participaron del Mundial 2026, entre ellos Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Román Vega, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

A ellos se sumaron jugadores del ámbito local como Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán y Tobiás Andrada. En este contexto, Scaloni definió el momento como “un buen momento para que haya un recambio” y remarcó que busca que los nuevos puedan ganarse un lugar.