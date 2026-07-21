Después de su regreso al país tras la final del Mundial, Lionel Scaloni llegó a Pujato, su pueblo natal, donde fue recibido por un grupo de vecinos que lo esperó para brindarle un cálido respaldo. El entrenador de la Selección argentina no pudo contener la emoción cuando escuchó el canto de los presentes: “Leo no se va”.

El técnico descendió de su vehículo para saludar a los vecinos y, visiblemente conmovido, agradeció el afecto recibido en un momento marcado por el dolor de haber perdido la final frente a España.

“Seguiremos dando batalla”

Durante el encuentro con la prensa y los vecinos, Scaloni dejó un mensaje de fortaleza pese al golpe deportivo. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla”, expresó.

El DT también hizo una autocrítica y reconoció el mérito del rival. “Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”, sostuvo.

Además, admitió que los primeros días tras la derrota fueron especialmente difíciles. “Se llegó a una final, pero ayer y hoy son dolorosos, son días complicados”, señaló.

Un mensaje para los más chicos

Scaloni destacó el compromiso que mostró el plantel durante toda la Copa del Mundo y aseguró que el principal legado de este ciclo va más allá de los resultados. “Lo más importante son los chicos. Siempre pongo el ejemplo de mi hijo, que después de perder un partido se enoja y unas horas más tarde ya está pensando en volver a jugar. Ese es el mensaje”, explicó.

En la misma línea, remarcó que, aunque Argentina no pudo conquistar el bicampeonato, el equipo logró mantener el vínculo con la gente. “No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”, afirmó.

Ratificó su continuidad

Horas antes de viajar a Santa Fe, Scaloni había hablado en el predio de la AFA sobre su futuro al frente de la Selección. El entrenador confirmó que respetará el contrato vigente y pidió dejar atrás las especulaciones. “Hasta diciembre estamos acá. No hagamos ruido”, dijo.

Finalmente, agradeció el respaldo recibido durante todo el Mundial y aseguró que el recorrido de este grupo supera cualquier expectativa personal. “Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del cuerpo técnico”, concluyó.