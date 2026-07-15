Cada partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sigue agrandando el legado de Lionel Scaloni. Con la semifinal frente a Inglaterra, el entrenador alcanzó un nuevo hito: igualó los 14 partidos dirigidos por Carlos Salvador Bilardo en Copas del Mundo, una marca que permanecía intacta desde Italia 1990.

El técnico nacido en Pujato ya había superado en los cuartos de final ante Suiza el registro de César Luis Menotti, quien acumuló 12 encuentros mundialistas al frente de la Albiceleste. Ahora, con su presencia en Atlanta, alcanzó al histórico entrenador campeón en México 1986.

Un récord que seguirá creciendo

Más allá del resultado frente a Inglaterra, Scaloni ya tiene asegurado un partido más en el Mundial 2026, ya sea la final o el encuentro por el tercer puesto. De esa manera, se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Selección Argentina en Copas del Mundo, superando definitivamente la marca de Bilardo.

El récord refleja la continuidad de un ciclo que comenzó en 2018 y que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de volver a ubicarse entre los cuatro mejores del planeta.

Un ciclo lleno de marcas

Según datos difundidos por la AFA, Scaloni también mantiene otro registro sobresaliente: continúa invicto frente a selecciones europeas, con un balance de siete victorias y tres empates en competencias oficiales.

Además, durante este Mundial logró otro dato estadístico destacado. Frente a Suiza repitió la misma formación titular que en el encuentro anterior, algo que Argentina no hacía en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella mantuvo el mismo equipo entre la semifinal y la final. Para el duelo ante Inglaterra, el entrenador introdujo una única variante con el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

A la altura de los grandes entrenadores

Durante más de tres décadas, los 14 partidos dirigidos por Bilardo fueron una referencia casi inalcanzable para los entrenadores argentinos. El histórico DT alcanzó esa cifra tras conducir al seleccionado hasta las finales de México 1986 e Italia 1990.

Ahora, Lionel Scaloni igualó esa marca y tiene la oportunidad de establecer un nuevo récord absoluto, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes en la historia de la Selección Argentina.