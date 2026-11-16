Scaloni mete mano en Argentina y definió los cambios en el equipo

La Selección Argentina vuelve al ruedo con la mirada puesta en el duelo frente a Costa Rica y el foco puesto en las decisiones de Lionel Scaloni, quien contará con opciones como Emiliano Dibu Martínez, Aaron Anselmino y Mariano Troilo. El encuentro se disputará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, correspondiente al segundo amistoso de la actual ventana internacional. Tras la derrota 2-1 sufrida ante Uruguay en La Bombonera, el cuerpo técnico analiza distintas alternativas para renovar la imagen futbolística del conjunto nacional.

El entrenador brindará una conferencia de prensa este lunes a partir de las 16 en la sala principal del predio de la AFA en Ezeiza, instancia en la que responderá las consultas de los periodistas acreditados. Días atrás, el director técnico ya había adelantado su intención de modificar el once titular sin perder la estructura habitual del equipo al afirmar: "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir".

Más allá de evitar cualquier señal de alarma luego del primer compromiso disputado tras el retiro de Lionel Messi, el rendimiento de la última línea dejó aspectos por corregir. A partir de lo observado en el ensayo realizado el domingo, crecen las posibilidades de que dos defensores centrales tengan su estreno absoluto con la camiseta albiceleste, tratándose de Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Las variantes no se limitarían únicamente a la defensa, ya que también se evalúan ajustes desde el mediocampo hacia el ataque y en el arco, donde aguardan por la evolución física de Emiliano Dibu Martínez para saber si está en condiciones de regresar. En caso de que el técnico opte por no confirmar la alineación ante los micrófonos, la definición quedará sujeta a la práctica vespertina que comenzará a las 18 en Ezeiza, modificando el cronograma original que preveía entrenar en territorio cordobés.

La alteración en la planificación responde a los pronósticos de intensas lluvias anunciadas para este lunes en la capital de Córdoba. Debido a estas condiciones climáticas, la delegación emprenderá el viaje recién el martes a primera hora, se alojará en un hotel céntrico donde aguarda un recibimiento multitudinario del público y por la noche saltará al campo de juego para medirse contra el seleccionado dirigido por Bryan Ruiz.