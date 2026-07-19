La imagen fue una de esas que quedan guardadas para siempre. Lionel Scaloni, el entrenador que devolvió a la Selección argentina a la cima del fútbol mundial, no pudo contener la emoción y rompió en llanto cuando le preguntaron por su futuro después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. “Me duele en el alma, lo siento”, expuso.

El técnico llegó a la conferencia de prensa con la tristeza lógica de haber quedado a un paso de otro título mundial, pero con el orgullo de haber conducido a un equipo que volvió a competir entre los mejores del planeta. Sin embargo, cuando apareció la pregunta sobre su continuidad, las emociones pudieron más que las palabras.

Scaloni dejó en claro que todavía no tomó una decisión y que necesita tiempo para pensar los próximos pasos de un ciclo que comenzó en 2018 y que transformó para siempre la historia reciente de la Selección. “Con respecto a mí, yo tengo una idea de lo que quiero hacer. Siento la necesidad de pensar porque ya no sé si va a poder ser algo tan grande como esto. Habría que hablarlo”, expresó el entrenador.

Sus palabras sorprendieron a todos, no solo por la posibilidad de una salida, sino por la manera en la que explicó sus sentimientos después de tantos años al frente del equipo nacional. “Agradecido de haber tenido esta oportunidad, de estar en el lugar que estoy. Es un lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores”, manifestó.

El peso de un ciclo histórico

Desde su llegada al banco argentino, Scaloni construyó una etapa que quedará marcada como una de las más exitosas de todos los tiempos. Bajo su conducción, Argentina volvió a levantar un título después de 28 años con la Copa América 2021 y luego con la Copa América 2024, ganó la Finalissima 2022, conquistó el Mundial de Qatar y alcanzó una nueva final del mundo en 2026.

Pero detrás de los logros deportivos, el entrenador destacó la importancia del grupo humano que se formó durante estos años. Para Scaloni, repetir una conexión similar entre jugadores, cuerpo técnico y entorno será uno de los grandes desafíos. “Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar”, explicó.

En ese momento, la emoción lo superó. El entrenador bajó la mirada, intentó continuar con sus palabras, pero las lágrimas aparecieron y tuvo que hacer una pausa. “Me duele en el alma, lo siento”, alcanzó a decir antes de retirarse de la conferencia.

Un futuro que queda abierto

La continuidad del entrenador campeón del mundo quedó en suspenso. Scaloni no anunció una decisión definitiva, pero dejó una señal clara: necesita analizar si tiene la energía y las condiciones necesarias para continuar al frente de una Selección que alcanzó un nivel histórico. “Es un lugar maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé, pensamos todos los chicos y el cuerpo técnico estar en ese lugar”, había dicho emocionado.

El futuro todavía es una incógnita, pero el legado ya está escrito. Scaloni cambió la historia de Argentina, construyó una identidad, recuperó la ilusión de millones de hinchas y dejó una generación que será recordada para siempre.

Ahora, después de una final perdida pero con un ciclo lleno de gloria, el entrenador confirmó que cumplirá su contrato y también que deberá decidir si continúa escribiendo capítulos con la Albiceleste o si este fue el cierre de una etapa que ya se ganó un lugar eterno en el corazón de los argentinos.