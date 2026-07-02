Lionel Scaloni ya atravesó situaciones de máxima exigencia en la Selección Argentina como jugador, ayudante y ahora como entrenador. Sin embargo, la cercanía de un partido de eliminación directa siempre vuelve a instalar una carga especial. Esta vez, el contexto es doblemente significativo: el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final y su partido número 100 al frente de la “Scaloneta”.

En la previa, el entrenador argentino analizó al próximo rival y fue claro sobre su nivel competitivo. “Es un equipo que no ha perdido, que incluso en algunos partidos como contra Arabia mereció ganar. En los otros partidos sufrió un poco más pero se defendió bien. Sale bien de contra. Es un buen equipo. Ya lo hemos visto, no es porque nos toque ahora. No nos sorprende, es un buen rival y no están de casualidad”, expresó Scaloni.

El DT dejó en claro que no subestima al conjunto africano y que el análisis es profundo, más allá del contexto de instancia decisiva en el certamen.

Otro de los temas centrales de la conferencia fue el acompañamiento de los hinchas argentinos en Miami, donde se espera un gran marco de público. En ese sentido, Scaloni valoró el respaldo constante del público albiceleste.

“Bueno, yo desde que estaba en la Selección y trabajo, siempre la hinchada fue un plus para el jugador. No sé si esta selección transmite algo más, pero el apoyo nos encanta. Nos da un plus. Los jugadores son hincha más jugando con la camiseta y sentimos ese apoyo, que es un refuerzo y no una presión. Esperamos que nos den ese apoyo para un partido que va a ser difícil y disfruten. Intentaremos darles una alegría”, señaló.

La Selección Argentina se prepara así para un duelo de eliminación directa que combina exigencia deportiva y carga simbólica, con un entrenador que alcanzará los 100 partidos al frente del equipo nacional en un contexto de alta expectativa. Este viernes, desde 19 horas, el encuentro con Cabo Verde determinará la continuidad de la Albiceleste en el Mundial.