Scaloni post Honduras: "Todavía no tengo definido al reemplazante de Balerdi"

Luego del triunfo ante Honduras, Lionel Scaloni confirmó una noticia sensible para el grupo: la baja de Leonardo Balerdi. El defensor sufrió un problema en el sóleo que le impide cumplir con los requisitos físicos para la competencia, lo que obligó al cuerpo técnico a desafectarlo de la convocatoria.

Dudas sobre el reemplazante

A pesar de la urgencia, el entrenador manifestó que aún no tiene definido quién ocupará ese lugar. Según explicó, la decisión no se limitará necesariamente a otro marcador central, ya que el estado físico de varios jugadores del plantel no es el óptimo. "No nos apresuraremos, porque si lo hacemos puede ser una decisión errada", advirtió el DT, quien también mencionó que esperan la evolución de una molestia en el tobillo de Julián Álvarez.

La identidad no se negocia

Más allá de los contratiempos por las lesiones, Scaloni se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y la vigencia del estilo de juego. El seleccionador subrayó que, aunque el rival pueda hacer daño, la identidad del equipo no se rompió y los jugadores demostraron nobleza al brindarse al máximo por la camiseta.

Ilusión por los nuevos nombres

El cierre del partido permitió el debut de varios juveniles que, según Scaloni, generan una "enorme ilusión". El técnico destacó el presente de Santiago Beltrán, la capacidad de contagio de Joaquín Freitas y la personalidad de Tomás Aranda. Sobre este último, Scaloni reveló una curiosa anécdota: el juvenil entró a la cancha "comiendo chicle" y tuvo que pedirle que se lo sacara, resaltando el "potrero" y la comodidad con la que se desempeñó en su estreno.

Finalmente, de cara a la cita mundialista, Scaloni fue contundente sobre la mentalidad necesaria: ganará quien sepa "ponerse el overol" y sufrir en los momentos clave, algo que este grupo ya ha demostrado saber hacer.