La Selección argentina continúa con su preparación para enfrentar a Uruguay y Lionel Scaloni comienza a definir la formación para el clásico del próximo viernes 13 de noviembre. El encuentro se disputará desde las 20 en La Bombonera y tendrá un condimento especial: será el primer partido del seleccionado en la etapa posterior a Lionel Messi.

El plantel completo volverá a entrenarse este miércoles en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La práctica, que inicialmente estaba prevista para las 17, fue reprogramada para las 18.15 por una decisión de último momento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los primeros 15 minutos estarán abiertos a la prensa.

Durante el entrenamiento del martes, el cuerpo técnico trabajó distintos aspectos físicos y futbolísticos. Los jugadores realizaron ejercicios técnicos con pelota, movimientos de velocidad y coordinación. Luego, Scaloni encabezó una práctica táctica de aproximadamente 50 minutos, con trabajos de once contra once y transiciones entre defensa y ataque.

El entrenador buscará aprovechar las próximas jornadas para ajustar detalles y encontrar las mejores alternativas para reemplazar a los futbolistas que no estarán disponibles.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Uruguay

Una de las principales incógnitas está en el arco. Emiliano Martínez fue convocado pese a la fractura de mandíbula que sufrió durante su etapa en Chelsea y continúa con su recuperación. El arquero se entrenó junto al plantel, aunque todavía no tiene asegurada su presencia en el primer amistoso.

En defensa, la ausencia de Cristian Romero por lesión obliga a Scaloni a buscar variantes. Leonardo Balerdi aparece entre las alternativas para ocupar su lugar, mientras que Aaron Anselmino y Mariano Troilo también forman parte de la convocatoria.

En ataque, la baja de Lautaro Martínez abre distintas posibilidades. Julián Álvarez es una de las principales opciones para ocupar el centro del área, aunque Santiago Castro y otros delanteros convocados también esperan su oportunidad.

La doble fecha FIFA tendrá otros cambios importantes para el seleccionado, que afrontará sus primeros compromisos después de la salida de Messi del equipo nacional. En este nuevo escenario, Scaloni tendrá la posibilidad de probar futbolistas y evaluar alternativas para el futuro.

El calendario de Argentina en noviembre

Después del clásico ante Uruguay, la Selección argentina continuará con su agenda de amistosos el martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El jueves 12, Scaloni encabezará el último entrenamiento antes del partido ante los uruguayos, a puertas cerradas, y brindará una conferencia de prensa.

De esta manera, el seleccionado transita los últimos días de preparación para cerrar el año con dos compromisos internacionales y comenzar una nueva etapa sin su histórico capitán.