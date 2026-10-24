La Selección argentina se prepara para iniciar una nueva etapa sin Lionel Messi y Lionel Scaloni enfrenta un importante desafío de cara a los últimos compromisos de 2026. El entrenador trabaja en la próxima lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, aunque las lesiones de varios futbolistas, las posibles ausencias y las dudas sobre algunos nombres complican el armado del plantel.

Los encuentros están programados para el 13 y 17 de noviembre, respectivamente. El primero se disputará en La Bombonera, mientras que el segundo tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La convocatoria oficial se conocería entre finales de octubre y los primeros días de noviembre.

Las bajas que complican a Lionel Scaloni

Una de las ausencias más importantes será la de Emiliano "Dibu" Martínez, quien debió someterse a una operación de mandíbula después de sufrir un fuerte golpe durante un partido de la Premier League. Su recuperación le impedirá participar de los próximos compromisos internacionales.

A esta situación se suma la baja de Lautaro Martínez. El delantero sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante un encuentro del Inter por la Champions League, por lo que tampoco estará disponible para los amistosos.

Además, otros dos defensores habituales atraviesan problemas físicos. Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el aductor, mientras que Lisandro Martínez se recupera de una distensión muscular. Ambos llegarían con los tiempos ajustados y su presencia dependerá de la evolución médica.

En el arco, Gerónimo Rulli aparece como principal candidato para reemplazar al Dibu. Juan Musso, Walter Benítez y Santiago Beltrán también figuran entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico.

Los posibles regresos y las dudas con dos figuras

Scaloni también estudia la posibilidad de recuperar futbolistas que estuvieron ausentes en convocatorias anteriores. Entre los nombres que podrían regresar aparecen Juan Foyth, Tomás Palacios y Thiago Almada.

Por su parte, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi tienen posibilidades de integrar la nómina, mientras que el juvenil Tobías Andrada continúa bajo observación.

Otra de las principales incógnitas pasa por Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Ambos estuvieron convocados únicamente para la despedida de Messi ante Benín, aunque el entrenador aclaró que siguen siendo considerados para futuros compromisos.

También hay expectativa por los juveniles de Boca Leonel Flores y Facundo "Jagger" Herrera. Sin embargo, la semifinal de Copa Argentina que disputará el Xeneize contra Banfield el 14 de noviembre podría influir en una eventual citación.

Nicolás Paz, el candidato a heredar la camiseta 10 de Messi

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es quién utilizará la histórica camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi.

Nicolás Paz aparece como uno de los principales candidatos. El mediocampista ofensivo atraviesa un destacado presente en el Como de Italia y se perfila como una de las figuras del recambio generacional.

Aunque todavía no existe una decisión oficial, su posible elección representaría un gesto importante de cara al nuevo ciclo de la Selección.

Mientras tanto, Scaloni continúa trabajando junto a su cuerpo técnico y sigue pendiente de la renovación de su contrato hasta el Mundial 2030. Los entrenamientos comenzarán el 9 de noviembre, cuando Argentina inicie la preparación para cerrar el año con dos compromisos internacionales.