La Selección Argentina tendrá este martes su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y Lionel Scaloni terminará de definir el equipo. Aunque la base del once parece encaminada, una posible modificación en el mediocampo mantiene abierta la formación.

La principal duda está puesta en Rodrigo De Paul. El volante podría dejar la titularidad para el partido de este miércoles, desde las 16, y el cuerpo técnico analiza distintas alternativas para ocupar su lugar.

En principio, Scaloni no planea realizar grandes cambios respecto del equipo que derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos de final. De hecho, aquella formación significó apenas la cuarta vez que el entrenador repitió un once durante su ciclo al frente de la Selección Argentina.

Sin embargo, el mediocampo podría tener una variante. De Paul estuvo cerca de salir del equipo antes del encuentro frente a Egipto y fue reemplazado durante los últimos dos partidos del conjunto nacional. En ese escenario, Nicolás González y Giuliano Simeone aparecen como las principales opciones.

Las alternativas que analiza Scaloni

Nicolás González viene siendo una de las primeras variantes utilizadas por el entrenador durante el Mundial y sumó buenos rendimientos cada vez que ingresó. En caso de ser titular, podría ubicarse por el sector izquierdo del mediocampo, lo que obligaría a Scaloni a reacomodar las posiciones en la zona derecha.

La otra posibilidad es Giuliano Simeone. El futbolista del Atlético de Madrid tiene mayor experiencia jugando por delante del lateral derecho, aunque tuvo menos participación durante la Copa del Mundo. Su única titularidad en el torneo fue ante Jordania, por la última fecha de la fase de grupos.

Por ahora, la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores perdió fuerza y no aparece entre los principales planes del cuerpo técnico para enfrentar a Inglaterra.

Otra posición que todavía no estaría completamente definida es el lateral derecho. Nahuel Molina mantiene ventaja para continuar entre los titulares, aunque Gonzalo Montiel también aparece como alternativa.

Scaloni aprovechará la práctica de este martes para terminar de evaluar las variantes. Como es habitual, el entrenador recién les comunicará la formación definitiva a los jugadores durante la jornada del miércoles.

El probable equipo de Argentina ante Inglaterra

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.