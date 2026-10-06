La Selección Argentina enfrentará este martes 6 de octubre a Benín desde las 20, en el estadio Monumental, en un amistoso que estará marcado por la despedida de Lionel Messi. Para una noche histórica, Lionel Scaloni prepara un equipo con varios futbolistas que acompañaron al capitán durante los últimos años.

El entrenador apostaría por una formación con fuerte presencia de referentes. Emiliano “Dibu” Martínez ocuparía el arco, mientras que Agustín Giay se perfila para jugar como lateral derecho. En la defensa también aparecerían Cristian Romero y Nicolás Tagliafico.

Una de las dudas está en la conformación definitiva de la última línea. Mientras TyC Sports señala a Lisandro Martínez como posible titular y mantiene la incógnita entre Tagliafico y Facundo Medina, otras versiones ubican a Nicolás Otamendi desde el arranque para acompañar al Cuti Romero.

En el mediocampo se produciría el regreso de Rodrigo De Paul, quien fue convocado especialmente para esta jornada. El volante compartiría la zona central con Enzo Fernández y Mac Allister.

En ataque estará Lionel Messi, protagonista absoluto de la noche. El capitán sería acompañado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en una delantera cargada de figuras para su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

La probable formación de Argentina ante Benín

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Monumental y cerrará la serie de amistosos de Argentina, que anteriormente goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.