La Selección Argentina comenzó a preparar los amistosos de la próxima fecha FIFA y Lionel Scaloni realizó un ensayo táctico en el predio de Ezeiza. El entrenador probó un equipo que dejó indicios de la posible formación para el encuentro ante Bolivia.

La principal novedad estuvo en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartieron el ataque. También aparecieron Franco Mastantuono en el sector derecho del mediocampo y Facundo Medina como lateral izquierdo.

El equipo que probó

El primer equipo que puso Scaloni estuvo integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol de este miércoles. Además, durante la jornada el entrenador aprovechó para probar a futbolistas que se sumaron por primera vez a la Selección Mayor.

Nuevas caras

Entre los jugadores que tuvieron la posibilidad de ser observados por Scaloni estuvieron Román Vega, Tomás Palacios y Leonel Flores. Este último ingresó durante el ensayo en lugar de Mastantuono.

La nueva convocatoria forma parte de una etapa posterior al Mundial 2026, con varios futbolistas que no participaron de la última Copa del Mundo. La fecha FIFA tendrá además como uno de sus momentos centrales la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

La agenda de Argentina

Argentina comenzará esta serie de amistosos el miércoles próximo frente a Bolivia en Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA ante Benín el 6 de octubre en el Monumental.

El último encuentro tendrá una carga especial porque será la despedida de Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Mientras tanto, Scaloni continúa probando alternativas para los próximos compromisos.