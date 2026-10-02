Lionel Scaloni vivió una jornada especial lejos de las exigencias del fútbol. El entrenador de la Selección Argentina recibió este jueves 1 de octubre la visita de Juan Antonio "Johnny" De Benedictis, uno de sus ídolos de la infancia en el Turismo Carretera (TC). El encuentro se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, donde el director técnico recibió varios regalos y una inesperada invitación para ponerse al volante de un histórico auto de competición.

La reunión se produjo un día después de la goleada de Argentina por 4 a 0 frente a Bolivia. Junto al reconocido expiloto estuvieron su hijo, Juan Bautista De Benedictis, quien actualmente compite en el TC con un Ford Mustang, y Gastón Mazzacane, exrepresentante argentino en la Fórmula 1 y actual vicepresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

El entrenador no ocultó su entusiasmo por compartir un momento con una de las figuras que admiraba cuando era chico. Johnny De Benedictis fue tres veces subcampeón del Turismo Carretera: en 1986 con Dodge y en 1993 y 1994 con Ford. A lo largo de su trayectoria disputó 212 carreras y consiguió 16 victorias.

Los regalos que emocionaron a Lionel Scaloni

Uno de los obsequios más significativos que recibió el director técnico fue un buzo antiflama personalizado, inspirado en la camiseta alternativa que utilizó la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial de Malasia 1997, torneo en el que Scaloni se consagró campeón.

La prenda lleva su apellido, el número 18 y el parche que recuerda la conquista del Mundial de Qatar 2022. Además, incluye las tres estrellas sobre el escudo de la AFA, en reconocimiento a los títulos mundiales del seleccionado nacional.

El entrenador también recibió una gorra de Johnny De Benedictis, que utilizó durante buena parte de la reunión, y un libro conmemorativo por los 85 años del Turismo Carretera.

Durante el encuentro, Scaloni recordó que su pasión por el automovilismo comenzó en su infancia, cuando acompañaba a su familia a diferentes competencias.

"Yo soy de pueblo, nací abajo de los fierros: mi papá es camionero, mi tío es camionero, mi viejo corría carreras con la chata, con una Ford que tenía", relató.

El entrenador explicó que solía asistir a los circuitos de San Lorenzo, Santa Teresita, La Plata, Junín y Bolívar, incluso cuando ya comenzaba a desarrollar su carrera futbolística en las divisiones inferiores de Newell's.

También contó que sus hijos heredaron su entusiasmo por los autos y que, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, continúa siguiendo las competencias.

"Siempre estoy atento, me sigue gustando el automovilismo. Todo lo que sea coches me gusta y es una pasión que creo que durará para siempre", aseguró.

La inesperada invitación que recibió Scaloni

Además de los regalos, el encuentro dejó una propuesta que entusiasmó al entrenador: Johnny De Benedictis lo invitó a conducir un auto de Turismo Carretera de antigua generación, similar a los que Scaloni veía competir durante su infancia.

El director técnico no dudó en aceptar, aunque reconoció que preferiría hacerlo en un circuito que le permita disfrutar de la experiencia con tranquilidad. "Voy, claro que voy. Johnny me lo ofreció, vamos a ver si me animo en algún circuito donde no haya peligro. Sería una experiencia linda para recordar aquellos momentos", expresó.

Scaloni también reveló que su entusiasmo por el automovilismo suele generar bromas entre los jugadores de la Selección Argentina, quienes se sorprenden por el tiempo que dedica a observar las carreras.

"Me dicen 'pasan coches y te ponés ahí una hora'. Me gusta, entiendo, me gusta cómo frenan, veo si alguno frena más tarde que otro", comentó entre risas.

La visita se produjo en la previa de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputará este fin de semana en el Autódromo de San Nicolás. Mariano Werner, con Ford, llega como líder del campeonato después de imponerse en la primera competencia del certamen, celebrada en San Luis.