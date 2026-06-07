Luego de la victoria frente a Honduras, donde lo más importante pasó por preservar la integridad física de los futbolistas que por el trámite del juego en sí, la Selección Argentina no detiene su exigente marcha. Sin jornadas de descanso intermedias, el plantel nacional comandado por Lionel Scaloni retomará los entrenamientos en Texas de cara al último partido amistoso de preparación contra Islandia, con una novedad sumamente positiva para el cuerpo técnico: el regreso definitivo de Nicolás Paz.

Una buena noticia entre tanta preocupación

El panorama en la concentración argentina se había tornado denso tras las declaraciones del propio director técnico en la última conferencia de prensa, donde encendió las alarmas al admitir que varios integrantes de la lista oficial "no están al ciento por ciento de sus condiciones físicas" y dejar abierta la posibilidad de realizar modificaciones reglamentarias de último momento antes de la cita máxima.

En ese contexto adverso, la evolución favorable del mediocampista del Como de Italia trae paz. Paz había encendido las luces de alerta debido a una persistente molestia en su rodilla, pero respondió de gran manera a las últimas exigencias médicas y este domingo se sumará con total normalidad a los trabajos tácticos junto al resto de sus compañeros.

El parte médico de los futbolistas afectados

El cuerpo médico de la Albiceleste continuará con el monitoreo personalizado de otros nombres propios de peso: Julián Álvarez, que arrastra una leve inflamación en la zona del tobillo, pero su presencia en la Copa del Mundo no corre peligro, y Emiliano "Dibu" Martínez, que se recupera de manera paulatina de una fractura en el dedo anular de su mano derecha, apuntando a llegar como titular al partido inaugural del certamen frente a Argelia.

De cara al compromiso preparatorio de este martes frente al combinado europeo, se prevé una alineación completamente alternativa, con la intención de otorgar rodaje y minutos de juego a quienes no tuvieron acción el sábado. En tanto, el capitán Lionel Messi se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría sumar minutos de fútbol en el terreno de juego.

Tres nombres bajo estricta observación

La gran encrucijada para Scaloni llegará una vez concluido el duelo ante Islandia. Allí se definirá formalmente quién será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi y si se efectúan más variantes en la nómina final.

Los tres futbolistas que más preocupan por su evolución de cara al debut son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina (ambos laterales derechos con complicaciones musculares de arrastre) y el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, quien padece un desgarro de carácter leve en una de sus piernas y todavía trabaja de manera diferenciada.