La Selección Argentina continúa su preparación en Kansas de cara al segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, donde enfrentará a Austria en Dallas. El entrenador Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo tras una jornada de trabajos regenerativos luego del debut.

En el entrenamiento de este jueves por la tarde, el cuerpo técnico incrementó la intensidad y avanzó con ejercicios tácticos. La principal novedad pasó por la evolución de Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, quienes se encuentran en mejores condiciones físicas y podrían sumar minutos en el próximo encuentro.

Tagliafico, que venía entrenando de manera diferenciada por un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, ya se incorporó a la par del grupo y completó la práctica con normalidad. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico, que evalúa su disponibilidad para el lunes.

En el caso de Paredes, el mediocampista atraviesa una evolución favorable tras una molestia muscular que lo mantuvo en observación durante las últimas semanas. El futbolista ya había comenzado a sumar ritmo progresivamente y ahora se encuentra en condiciones de ser considerado por Scaloni.

El único jugador que trabajó de manera diferenciada fue Gonzalo Montiel, aunque desde el cuerpo técnico confirmaron que se trata de una dosificación de cargas y que se reincorporará a los entrenamientos en los próximos días.

En paralelo, el plantel continúa bajo un plan específico de recuperación física diseñado por el cuerpo técnico, el área médica y los preparadores físicos, con rutinas controladas que combinan gimnasio, trabajos regenerativos y seguimiento individualizado.

La Selección Argentina volverá a entrenarse en los próximos días y Scaloni brindará una conferencia de prensa el domingo en Dallas, en la previa del partido ante Austria, programado para el lunes en el AT&T Stadium.