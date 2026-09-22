Scaloni renovaría en la Selección: contrato 2+2 hasta el Mundial 2030

El futuro de la conducción técnica del combinado nacional entró en una etapa de definiciones determinantes. Tras un encuentro concretado durante las últimas horas con el entrenador, las posibilidades de extender su permanencia alcanzaron un 75% de avance, restando únicamente la resolución de diversos aspectos vinculados al aspecto financiero. La dirigencia de la casa madre del fútbol nacional busca formalizar la extensión del vínculo de manera inminente.

La propuesta institucional establece un formato contractual estructurado en dos años de plazo fijo, proyectados hasta la finalización de la siguiente Copa América, con la opción de extender la relación por otros dos períodos para abarcar el ciclo hasta la Copa del Mundo de 2030. La finalización de la relación formal vigente estaba pautada para el 31 de diciembre.

El panorama sobre la conducción había quedado supeditado a análisis profundos tras la conclusión del certamen ecuménico de 2026, donde el conjunto nacional obtuvo el subcampeonato frente a España. En aquel contexto posterior al cruce decisivo, el conductor táctico expresó: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso". Asimismo, al referirse al proceso venidero, manifestó: "lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros".

Esta negociación se desarrolla en forma paralela a las tareas operativas de la delegación. Las actividades de entrenamiento se reanudan esta semana para afrontar tres compromisos de carácter internacional: el duelo contra Bolivia programado para el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el choque ante Burkina Faso estipulado para el 3 de octubre, y el cotejo frente a Benín previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental, cita que marcará el cierre de la etapa de Lionel Messi vistiendo la indumentaria representativa.

Las autoridades competentes determinaron que la totalidad de los tres choques internacionales ostenten la categoría clase A. Esta asignación reviste importancia estratégica debido a que posibilitará el cómputo y cumplimiento de los castigos disciplinarios impuestos por los organismos rectores globales como consecuencia de los episodios registrados en el encuentro definitorio del torneo mundial.

A raíz de dichas resoluciones, Leandro Paredes debe purgar 10 jornadas de suspensión, Nahuel Molina cuenta con 7 fechas de sanción, Roberto Ayala registra 3 jornadas de suspensión y Thiago Almada arrastra 1 fecha de inhabilitación. Con la tratativa del cuerpo técnico orientada a una conclusión favorable, la cúpula directiva procura clausurar la etapa de incertidumbre iniciada a la finalización de la cita planetaria.