Scaloni repite por primera vez el equipo titular ante Suiza

Por primera vez en el Mundial 2026, Lionel Scaloni decidió repetir el equipo titular de la Selección Argentina. El entrenador confirmó los mismos once futbolistas que comenzaron el partido frente a Egipto para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del certamen.

La Albiceleste buscará este sábado avanzar a las semifinales en un duelo que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El vencedor del encuentro se medirá con Inglaterra, que ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo tras superar a Noruega.

Entre los titulares estarán Lionel Messi y Julián Álvarez como dupla ofensiva, mientras que el mediocampo volverá a estar integrado por Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

La defensa también mantendrá la misma estructura, con Emiliano Martínez en el arco y una línea de cuatro compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

La formación confirmada de la Selección Argentina para enfrentar a Suiza es:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con esta decisión, Scaloni apuesta por la continuidad de un equipo que viene de superar a Egipto en los octavos de final y que ahora intentará conseguir la clasificación a una nueva instancia decisiva del Mundial.