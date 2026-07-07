Lionel Scaloni volvió a mostrar la emoción que atraviesa a una Selección Argentina que sigue escribiendo capítulos inolvidables. Luego de la remontada épica por 3-2 ante Egipto que depositó a la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador habló con la voz quebrada y dejó una serie de reflexiones sobre el esfuerzo, el carácter y la identidad de un equipo que nunca se rinde.

"Pasamos momentos de dificultad, aún no haciendo un mal partido, tuvimos muchas situaciones. Pero el fútbol tiene estas cosas, para eso me hice entrenador: quería tener estas emociones", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El técnico argentino reconoció que vive los partidos con la misma intensidad que los millones de hinchas que acompañan a la Selección. "Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol son inigualables. Recrear esas emociones es increíble, por eso soy entrenador", afirmó.

"El partido siempre fue nuestro"

Scaloni analizó el desarrollo del encuentro y destacó que, pese al resultado adverso, Argentina nunca perdió el control futbolístico. "El partido siempre fue nuestro, más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas. Ellos son un gran equipo, pero más allá del penal, en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras", explicó.

El entrenador remarcó que el 0-2 no reflejaba lo sucedido dentro del campo de juego y valoró la reacción del equipo. "Cuando la pelota no entra, te hacen el segundo y ellos están cómodos, hay que seguir intentando. Eso fue lo que dije en el cooling break del segundo tiempo: no dar ninguna por perdida hasta el final. Y se dio", sostuvo.

La emoción de Messi y un grupo que responde

Uno de los momentos más destacados de la conferencia fue cuando Scaloni habló de Lionel Messi y de la capacidad del capitán para levantarse después de fallar un penal. "Leo podría haberse quedado con el penal errado y decir 'ya está' con el 0-2, pero volvía a pedirla y a intentar. Se me pone la piel de gallina", contó.

El DT aseguró que la reacción del equipo representa el espíritu de este ciclo. "No solo él, sus compañeros lo soportaron de una manera increíble y eso forma parte de lo que es este grupo. Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan", expresó.

"No sé si épico, pero algo parecido"

Consultado por la magnitud del triunfo, Scaloni intentó encontrar una definición para una noche que tuvo todos los condimentos. "El título no sé, épico, ja. Algo parecido, faltando 15 minutos íbamos perdiendo 2-0. Iría por ese lado", señaló.

Además, explicó que hubo un momento del partido donde la reacción apareció por la propia convicción del equipo. "Hay momentos en los que la táctica y la estrategia queda de lado y es por inercia. Cuando ves que va todo para tu lado, ves que vas a romper, decís 'vamos, vamos, seguimos', y ellos van", analizó.

El valor de los jugadores

Scaloni también destacó la profundidad del plantel y evitó llevarse protagonismo por los cambios realizados durante el encuentro. "Si no tenés a Lautaro, al Caballo González... Tenemos jugadores. Es inútil que me ponga a decir que ganamos porque yo puse a Lautaro. Vas perdiendo 2-0, ¿qué vas a hacer? No hay que ser Einstein", afirmó.

Con la clasificación asegurada y el sueño mundialista más vivo que nunca, Scaloni volvió a dejar un mensaje que identifica a esta Selección: competir hasta el último minuto. "Es un equipo que pocas veces tuve la sensación de que bajara los brazos, incluso con todo en contra", cerró el entrenador.