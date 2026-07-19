Lionel Scaloni habló con la serenidad que lo caracteriza luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. Lejos de buscar excusas, el entrenador eligió destacar el esfuerzo de sus futbolistas y dejó un mensaje cargado de orgullo para todo el país. "Agradecimiento eterno a estos chicos", fueron sus primeras palabras al analizar el recorrido de la Albiceleste, que volvió a disputar una final del mundo después de consagrarse campeona en Qatar 2022.

El entrenador de Pujato aseguró que el mayor recuerdo que conservará de este grupo no será únicamente el resultado, sino el camino recorrido para llegar otra vez a la definición del torneo más importante del fútbol. "Yo me guardo el recuerdo de lo que han hecho y lo que es llegar hasta acá", expresó.

Scaloni también se refirió a la derrota y remarcó que el equipo sabe afrontar tanto las victorias como las caídas. "Sabemos perder, lo perdimos y asumimos las cosas. No por eso vamos a dejarnos de acordar de las cosas que hicieron estos jugadores", afirmó.

El seleccionador envió además un mensaje directo a todos los argentinos, agradeciendo el acompañamiento recibido durante la Copa del Mundo y destacando el compromiso de un plantel que volvió a competir entre los mejores del planeta. "Al país decirles que dimos todo", sostuvo con emoción.

Finalmente, dejó una reflexión que resume el espíritu con el que define a este ciclo de la Selección argentina. "Si dejan todo como lo dieron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Cuando dejás todo, es muy difícil reprochar algo", concluyó.

Pese al dolor por no poder defender el título mundial, la Selección argentina cerró una destacada campaña en Estados Unidos, México y Canadá, alcanzando su segunda final consecutiva y ratificando el legado de un equipo que volvió a representar al país con compromiso, humildad y entrega hasta el último minuto.