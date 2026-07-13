Scaloni reveló a qué jugadores estuvo a punto de dejar fuera del Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Suiza por tres a uno en tiempo suplementario, trajo consigo una revelación por parte de Lionel Scaloni. El entrenador confesó que, semanas antes del inicio del certamen, consideró seriamente realizar modificaciones en la lista de 26 convocados debido a las lesiones. Esta duda surgió a raíz de los diversos problemas físicos que afectaban a varios de sus futbolistas principales.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico explicó los motivos que lo llevaron a mantener su postura inicial. Scaloni manifestó que "hace un mes y medio el panorama pintaba feo y hoy podemos decir que estamos en semifinales. Es gracias a los jugadores, porque si no hubiera confiado en que podían estar a la altura, habría tomado otras decisiones. Había pensado en cambiar a varios y hoy me han dado la razón. Más allá de que estemos justos, el fútbol no es dos más dos igual a cuatro. Estoy contento y satisfecho" al recordar la incertidumbre previa.

El plantel arribó a la competencia con nombres importantes entre algodones. Lionel Messi llegó con una molestia física padecida en Inter Miami, mientras que Leandro Paredes lo hizo tras superar un desgarro en Boca Juniors.

Por su parte, Emiliano Martínez mantuvo en vilo al cuerpo técnico por una fractura en el dedo anular de su mano derecha. La lista de afectados incluyó a Julián Álvarez por una molestia en el tobillo izquierdo y a Nicolás González con problemas musculares.

Además, Cristian Romero enfrentó una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha que volvió a condicionarlo y obligó a reemplazarlo en algunos encuentros. Entre los suplentes, Nico Paz estuvo en duda por un fuerte golpe en la rodilla izquierda sufrido en la Serie A.

Sobre la gestión de los laterales, el DT justificó las rotaciones constantes entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El estratega señaló que "están parejos en minutos, siempre lo he hecho, no es algo de ahora. Incluso en la izquierda también lo hicimos. Vamos dosificando, son jugadores que han venido con algún problema y cuando digo que hace un mes y medio la cosa no pintaba, hoy es un triunfo enorme" para detallar el manejo del grupo.

Ante la incertidumbre, el cuerpo técnico había citado a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para los amistosos frente a Honduras e Islandia. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Inglaterra el miércoles a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.