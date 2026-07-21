Luego del regreso de la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos, Lionel Scaloni realizó una breve declaración ante la prensa antes de partir rumbo a Pujato, su pueblo natal. El entrenador aprovechó la oportunidad para desmentir versiones sobre presuntas irregularidades e internas en el plantel, además de referirse a su continuidad al frente del equipo.

Desde el interior de su vehículo, en la puerta del predio de la AFA en Ezeiza, el DT dejó en claro que no presta atención a los rumores que circularon tras la derrota frente a España. "No veo redes y no tengo idea de presiones", respondió cuando fue consultado por supuestos favoritismos o condicionamientos alrededor de la final.

La sorpresa del entrenador fue mayor cuando le preguntaron por posibles conflictos dentro del grupo. "No puedo creer lo que me están preguntando", expresó, descartando de plano cualquier tipo de interna en el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en la cita de 2026.

"Hasta diciembre estamos acá"

Otro de los temas abordados fue su futuro al frente de la Selección. Luego de haber sembrado dudas tras la final, Scaloni confirmó que respetará el vínculo vigente con la AFA. "Hasta diciembre estamos acá", afirmó, aunque reconoció que la derrota lo llevó a realizar una reflexión personal.

"Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas y cómo la gente supo entender que el equipo dio todo", sostuvo.

En ese sentido, destacó el respaldo del público argentino durante todo el Mundial. "Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no", remarcó.

El aprendizaje de la derrota

Scaloni también hizo un balance deportivo del torneo y reconoció que la caída en la final dejó un sabor amargo, aunque consideró que también deja enseñanzas. "No viene bien saber que no ganamos. De la derrota se pueden sacar cosas positivas", señaló.

Además, elogió la actitud del plantel durante toda la competencia. "Los jugadores se brindaron al máximo y dieron una demostración de carácter", aseguró.

Por último, evitó profundizar sobre las versiones que hablan de un posible expediente de la FIFA por las manifestaciones vinculadas a las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra. "No tengo conocimiento, no nos dijeron nada", concluyó antes de emprender viaje hacia Santa Fe.