Scaloni rotará el equipo para enfrentar a Jordania en la última fecha del Mundial

La Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 y se aseguró el primer puesto del grupo J en el Mundial 2026. Debido a la caída de Jordania ante Argelia el equipo albiceleste ya tiene garantizado su lugar en la instancia de 16avos de final donde enfrentará al segundo del grupo H. Frente a este panorama el entrenador Lionel Scaloni anticipó que el próximo sábado en Dallas realizará una rotación de futbolistas para cerrar la primera fase del certamen.

Durante la conferencia de prensa posterior al último triunfo el director técnico analizó el presente del plantel y sostuvo que "La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos". De esta manera se esperan varias modificaciones en la alineación inicial que saldrá a la cancha a las 23 horas.

Una de las bajas confirmadas para este cruce es Cristian Romero quien sufrió un fuerte golpe en su rodilla derecha durante el encuentro previo. El defensor que ya arrastraba un esguince antes de la competencia será preservado por el cuerpo técnico para evitar riesgos mayores. Por el contrario Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes podrían sumar más rodaje tras haber superado sus respectivas lesiones iniciales.

La planificación también contempla el descanso de jugadores que completaron los 180 minutos de juego como Enzo Fernández Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez. En el centro de las miradas estará Lionel Messi quien este miércoles cumple 39 años. El capitán argentino acumula cinco goles en el torneo y alcanzó la cifra de 18 tantos históricos superando los 16 de Miroslav Klose para convertirse en el máximo artillero de los Mundiales.