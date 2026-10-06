Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas durante el himno argentino, minutos antes del comienzo del partido ante Benín en el estadio Monumental. El entrenador quedó visiblemente conmovido por una jornada que marca la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El director técnico permaneció junto a sus futbolistas mientras el público acompañaba la ceremonia en una noche cargada de homenajes para el capitán argentino.

Una despedida que también emocionó a Scaloni

La imagen de Scaloni llorando durante el himno reflejó el significado especial que tiene el partido frente a Benín para el cuerpo técnico y el plantel.

El entrenador fue una de las figuras centrales del proceso que acompañó a Messi durante los últimos años y que terminó con algunos de los títulos más importantes de la historia de la Selección.

Junto al rosarino, Scaloni atravesó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Messi, ante sus últimos minutos con Argentina

El partido frente a Benín representa el último encuentro de Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante el público del país. El capitán salió al campo acompañado por una formación que reúne a varios de sus compañeros de los últimos años.

La jornada en el Monumental comenzó con distintos homenajes y espectáculos preparados para acompañar la despedida del futbolista, mientras miles de hinchas ocuparon las tribunas para presenciar el cierre de una etapa histórica.

Scaloni, que en numerosas oportunidades compartió con Messi momentos decisivos dentro y fuera de la cancha, esta vez no pudo ocultar la emoción antes de que comenzara el encuentro.

La escena durante el himno anticipó el clima que atraviesa al Monumental: una noche de fútbol, homenajes y lágrimas para despedir al capitán argentino.