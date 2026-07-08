La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 quedó atravesada por una polémica que trascendió lo futbolístico. En los instantes finales del encuentro, el entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan, denunció un presunto episodio de racismo y reclamó que se activara el protocolo previsto por la FIFA.

El episodio ocurrió después del tercer gol argentino, convertido en tiempo de descuento, cuando el director técnico egipcio abandonó su área técnica y se dirigió hacia el árbitro francés François Letexier para exigir que el partido fuera interrumpido.

¿Por qué Egipto pidió activar el protocolo antirracismo?

Según trascendió desde la delegación egipcia, Hossam Hassan consideró que durante los festejos del gol argentino se produjo un supuesto acto de discriminación racial hacia integrantes de su equipo.

Por ese motivo, solicitó al árbitro que aplicara el protocolo antirracismo establecido por la FIFA, mecanismo que contempla una serie de medidas para actuar ante presuntos actos discriminatorios durante un partido.

Mientras realizaba el reclamo, el entrenador hizo gestos con sus brazos para llamar la atención del juez y reiteró el pedido de detener momentáneamente el encuentro.

La reacción del árbitro

Lejos de acceder al pedido, François Letexier decidió que el partido continuara con normalidad.

Ante la persistencia de las protestas, el árbitro mostró la tarjeta amarilla al entrenador egipcio por sus reiterados reclamos.

La imagen del técnico gesticulando frente al árbitro mientras era amonestado se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un intenso debate entre los hinchas sobre lo sucedido en el campo de juego.

¿Qué hizo la FIFA?

Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial sobre el episodio ni confirmó la apertura de una investigación.

Tampoco trascendieron imágenes o pruebas concluyentes que respalden la denuncia realizada por el entrenador egipcio, ni hubo pronunciamientos oficiales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por esa razón, el protocolo antirracismo no fue activado durante el partido y el encuentro continuó hasta su finalización.

Qué puede pasar ahora

Si la Federación Egipcia de Fútbol decide formalizar una denuncia ante la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial podría analizar los antecedentes, revisar las imágenes oficiales y determinar si corresponde abrir un expediente disciplinario para investigar los hechos denunciados.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa enfocada en su próximo compromiso frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, aunque la controversia generada por el reclamo egipcio continúa sumando repercusiones fuera de la cancha.