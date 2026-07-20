El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comenzará a definirse en septiembre. Luego de sembrar dudas sobre su continuidad tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el entrenador mantendrá una reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, durante la próxima fecha FIFA.

Por el momento no habrá una resolución inmediata. Tras el cierre de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico y buena parte del plantel iniciarán un período de descanso, mientras que Scaloni aprovechará ese tiempo para reflexionar sobre su futuro antes de sentarse a conversar con el máximo dirigente de la AFA.

En la conferencia de prensa posterior a la final, el entrenador se mostró visiblemente conmovido. Incluso, en un momento debió interrumpir sus declaraciones y abandonó la sala entre lágrimas. Antes de retirarse, confirmó que cumplirá el contrato que lo une a la Selección Argentina hasta diciembre y agradeció el respaldo recibido por Tapia.

"Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta", expresó el DT.

La reunión será en la próxima fecha FIFA

Según trascendió, el encuentro entre Scaloni y Tapia quedó previsto para la próxima ventana internacional, cuando la Selección Argentina dispute dos partidos amistosos programados entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Esa reunión será determinante para conocer si el entrenador continuará al frente del seleccionado luego de diciembre o si, tras más de siete años y un ciclo histórico, pondrá fin a su etapa como director técnico de la Albiceleste.