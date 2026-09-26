Lautaro Blanco volvió a meterse de lleno en el radar de Lionel Scaloni. El lateral izquierdo de Boca atraviesa un gran presente y aparece como una de las posibles novedades de la Selección Argentina para la última fecha FIFA de 2026, que se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre.

Aunque el cuerpo técnico está concentrado actualmente en los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, ya empezó a mirar hacia adelante y a analizar nombres para las próximas convocatorias. En ese escenario, Blanco aparece entre los futbolistas que son seguidos de cerca.

No sería la primera experiencia del defensor con la Selección Argentina. En 2023, cuando todavía jugaba en Elche de España, fue convocado para los amistosos frente a Panamá y Curazao, aunque no llegó a sumar minutos.

Desde su llegada a Boca, el lateral ganó continuidad y se transformó en una de las piezas importantes del equipo. Hasta el momento acumula 121 partidos con la camiseta xeneize, dos goles y 19 asistencias, además de destacarse por su aporte ofensivo y su regularidad física.

Esas características lo volvieron a poner bajo la lupa del cuerpo técnico de la Albiceleste, especialmente en un puesto como el lateral izquierdo, donde Scaloni continúa evaluando variantes de cara al nuevo ciclo de la Selección.

La convocatoria de noviembre tendrá además un significado particular, ya que será la primera lista después de las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi del seleccionado nacional. En ese contexto de renovación, podrían aparecer nuevos nombres y Blanco busca hacerse un lugar.

Otro futbolista de Boca que había despertado interés era Tomás Aranda, mediocampista de 19 años, pero una fractura sufrida durante un entrenamiento a fines de agosto lo dejó fuera de competencia hasta 2027.