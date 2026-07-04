La Selección Argentina gestiona el agotamiento físico de sus futbolistas tras sellar el pase a octavos de final en un cruce que se extendió hasta el tiempo suplementario. La victoria tres a dos frente a Cabo Verde dejó al plantel con poco margen de maniobra debido al calendario. Lionel Scaloni manifestó su descontento con la organización del certamen al comparar el descanso que tuvieron en la fase inicial con la urgencia actual.

El entrenador analizó el panorama que enfrenta el grupo y señaló que toca "¿Qué viene a partir de ahora? Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más. Pero bueno, es todo así".

La delegación nacional tuvo seis días entre sus primeros partidos ante Argelia el 16 de junio y Austria el 22, pero ahora deberá jugar contra Egipto en Atlanta apenas tres días y medio después de su último esfuerzo.

Las secuelas físicas del último partido son evidentes en varios protagonistas. Facundo Medina tuvo que ser reemplazado por molestias y el técnico explicó que el defensor "terminó acalambrado".

Enzo Fernández también padeció calambres durante los 30 minutos del alargue, mientras que Nicolás González sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo a los 19 minutos del segundo tiempo. Aunque Lionel Messi y Alexis Mac Allister terminaron con lo justo tras disputar todo el encuentro, se espera que lleguen en condiciones al martes a las 13.