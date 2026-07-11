Scaloni sobre las "ayudas" a la Selección Argentina: "No existe"

Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa antes del encuentro de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador se refirió a los cuestionamientos sobre presuntos beneficios reglamentarios y aseguró que "en el 86 también decían que nos favorecían. O sea, no viene de ahora... Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y, de alguna manera, se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiere que gane otras selecciones. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo tenemos en cuenta. A los jugadores les llega. Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor".

Sobre el uso de la tecnología, el director técnico explicó que "con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden" y sostuvo que "no hay una doble interpretación en el VAR". En relación a la polémica por el tanto anulado a Egipto en el triunfo tres a dos de la fase previa, el conductor del equipo nacional manifestó que "a Lisandro (Martínez) le pisaron el pie -poco, mucho o apenitas- y es falta. No hay otra lectura". Para el estratega, este tipo de debates surgen por la exposición actual ya que "hoy cualquier cosa chiquita se termina haciendo grande".

El nacido en Pujato remarcó que "no hay ningún favoritismo" y fue categórico al declarar que "no existe eso de las ayudas. Como estamos en el fútbol, 2026, con toda la tecnología, es imposible. Al final, las reglas están. Son claras. Va más por ese lado que por la realidad". Por otro lado, analizó la logística del certamen en Estados Unidos y comentó que "por suerte nosotros viajamos poco en relación a un montón de selecciones. Si hubiéramos salido segundos hubiéramos conocido todo Estados Unidos, de este a oeste, de norte a sur, o incluso Canadá también... El otro día, en un viaje de dos horas, con el problema de utilería, que pesaba más un baúl que otro, te paran otra hora más en el Aeropuerto y llegás a las cuatro o cinco de la mañana".

La relevancia de los traslados fue un punto central en su charla con los medios. Scaloni señaló que "después, cuando uno sale a la cancha, dicen que no cuenta... Sí que cuenta. Claro que cuenta. Te la pasaste viajando. El descanso es fundamental".

Finalmente, solicitó cambios en la organización para futuras ediciones al decir que "en el final del Mundial, los partidos tendrían que ser más separados. No me voy a cansar de decirlo. Creo que tiene que ser así. Y, sin embargo, es cuando menos descanso tenés. Y los viajes siguen siendo igual de largos. Por suerte suerte nosotros no hemos viajado tanto. Pero eso no es porque no es han ayudado, eh... Por las dudas. Si éramos segundos, nos tocaba viajar por todos lados. Al final, agarramos la autopisa porque nos fue bien".