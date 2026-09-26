Lionel Scaloni y buena parte de su cuerpo técnico protagonizaron una escena inesperada en la noche porteña. El entrenador de la Selección Argentina salió a cenar junto a sus principales colaboradores en un restaurante del barrio de Belgrano y su presencia rápidamente llamó la atención de vecinos y fanáticos.

El encuentro se produjo el miércoles por la noche en Casa Cuba, ubicado sobre Sucre al 2100. Junto a Scaloni estuvieron Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín, Juan Tamone y Matías Manna, integrantes habituales de la estructura de trabajo de la Albiceleste.

También apareció en una de las fotografías Hernán Díaz, exfutbolista de River, quien se sumó a la postal junto a su hija. El propio restaurante difundió luego imágenes del encuentro a través de sus redes sociales.

La noticia no tardó en correr por el barrio y varios vecinos se acercaron hasta la puerta del local. Antes de retirarse, Scaloni y sus colaboradores se sacaron fotos y firmaron autógrafos con quienes aguardaban afuera.

La cena se produjo en plena preparación de la Selección Argentina para una nueva fecha FIFA, que tendrá tres partidos amistosos. El combinado nacional enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y a Benín el 6 de octubre, también en River. Ese último encuentro tendrá un condimento especial: será la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

Mientras tanto, Scaloni también atraviesa días importantes respecto de su futuro al frente del seleccionado. El entrenador confirmó recientemente que todavía debe reunirse con Claudio “Chiqui” Tapia para conversar sobre su continuidad y remarcó que existe predisposición para seguir, aunque aún quedan distintos aspectos por definir.

En paralelo, el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en una renovación del plantel de cara al próximo ciclo. Para estos amistosos fueron convocados varios futbolistas jóvenes, en una lista que marca el inicio de una etapa posterior al Mundial 2026.

Así, en medio de entrenamientos, definiciones y una nueva etapa para la Selección Argentina, Scaloni y sus colaboradores se permitieron una noche distendida que terminó convirtiéndose en una pequeña revolución entre los vecinos de Belgrano.