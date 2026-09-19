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Scaloni sumó seis jugadores del fútbol argentino y tres del exterior
POR REDACCIÓN
Lionel Scaloni completó la convocatoria de la Selección Argentina para los próximos amistosos con seis futbolistas del fútbol local y tres que juegan en el exterior. La Albiceleste enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín durante la próxima fecha FIFA.
Los jugadores del medio local son Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. River aporta cuatro futbolistas, mientras que Boca y Estudiantes suman uno cada uno.
Las novedades de la lista
Leonel Flores, delantero de Boca, Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, y Tobías Andrada, de River, aparecen como las principales novedades de la convocatoria. También fueron citados Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi, todos integrantes del plantel de River.
La AFA informó que Flores y Palacios entrenarán en Ezeiza y serán liberados para disputar los compromisos con sus clubes. Después de esos partidos, ambos volverán a incorporarse a los entrenamientos del seleccionado.
El caso de Nicolás Otamendi
Otamendi tendrá una convocatoria particular porque fue citado únicamente para el partido del 6 de octubre ante Benín. Ese encuentro se disputará en el estadio de River y tendrá además la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
A los seis futbolistas del fútbol local se sumaron tres jugadores que actúan en el exterior. Se trata de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.
Los próximos amistosos
Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el 6 de octubre en el Monumental.
La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina
1. Emiliano Martínez - Chelsea
2. Juan Musso - Atlético de Madrid
3. Gerónimo Rulli - Manchester City
4. Agustín Giay - Palmeiras
5. Leonardo Balerdi - Roma
6. Cristian Romero - Atlético de Madrid
7. Lisandro Martínez - Manchester United
8. Juan Foyth - Villarreal
9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen
10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon
11. Román Vega - Zenit
12. Enzo Fernández - Manchester City
13. Alexis Mac Allister - Liverpool
14. Valentín Barco - Chelsea
15. Giovani Lo Celso - Betis
16. Exequiel Palacios - Ipswich Town
17. Rodrigo De Paul - Inter Miami
18. Nicolás Paz - Como
19. Franco Mastantuono - Fiorentina
20. Matías Soulé - Roma
21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
22. Nicolás González - Juventus
23. Gianluca Prestianni - Benfica
24. José Manuel López - Palmeiras
25. Santiago Castro - Roma
26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid
27. Lautaro Martínez - Inter
28. Lionel Messi - Inter Miami