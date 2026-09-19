Lionel Scaloni completó la convocatoria de la Selección Argentina para los próximos amistosos con seis futbolistas del fútbol local y tres que juegan en el exterior. La Albiceleste enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín durante la próxima fecha FIFA.

Los jugadores del medio local son Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. River aporta cuatro futbolistas, mientras que Boca y Estudiantes suman uno cada uno.

Las novedades de la lista

Leonel Flores, delantero de Boca, Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, y Tobías Andrada, de River, aparecen como las principales novedades de la convocatoria. También fueron citados Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi, todos integrantes del plantel de River.

La AFA informó que Flores y Palacios entrenarán en Ezeiza y serán liberados para disputar los compromisos con sus clubes. Después de esos partidos, ambos volverán a incorporarse a los entrenamientos del seleccionado.

El caso de Nicolás Otamendi

Otamendi tendrá una convocatoria particular porque fue citado únicamente para el partido del 6 de octubre ante Benín. Ese encuentro se disputará en el estadio de River y tendrá además la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

A los seis futbolistas del fútbol local se sumaron tres jugadores que actúan en el exterior. Se trata de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Los próximos amistosos

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el 6 de octubre en el Monumental.

La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina

1. Emiliano Martínez - Chelsea



2. Juan Musso - Atlético de Madrid



3. Gerónimo Rulli - Manchester City



4. Agustín Giay - Palmeiras



5. Leonardo Balerdi - Roma



6. Cristian Romero - Atlético de Madrid



7. Lisandro Martínez - Manchester United



8. Juan Foyth - Villarreal



9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen



10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon



11. Román Vega - Zenit



12. Enzo Fernández - Manchester City



13. Alexis Mac Allister - Liverpool



14. Valentín Barco - Chelsea



15. Giovani Lo Celso - Betis



16. Exequiel Palacios - Ipswich Town



17. Rodrigo De Paul - Inter Miami



18. Nicolás Paz - Como



19. Franco Mastantuono - Fiorentina



20. Matías Soulé - Roma



21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid



22. Nicolás González - Juventus



23. Gianluca Prestianni - Benfica



24. José Manuel López - Palmeiras



25. Santiago Castro - Roma



26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid



27. Lautaro Martínez - Inter



28. Lionel Messi - Inter Miami