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Scaloni sumó seis jugadores del fútbol argentino y tres del exterior

Seis jugadores del fútbol argentino y tres del exterior se sumaron a la lista de la Selección para la próxima fecha FIFA.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Leonel Flores, Tomás Palacios y Tobías Andrada aparecen entre las novedades de la convocatoria de Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni completó la convocatoria de la Selección Argentina para los próximos amistosos con seis futbolistas del fútbol local y tres que juegan en el exterior. La Albiceleste enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín durante la próxima fecha FIFA.

Los jugadores del medio local son Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. River aporta cuatro futbolistas, mientras que Boca y Estudiantes suman uno cada uno.

Las novedades de la lista

Leonel Flores, delantero de Boca, Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, y Tobías Andrada, de River, aparecen como las principales novedades de la convocatoria. También fueron citados Santiago Beltrán, Thiago Almada y Nicolás Otamendi, todos integrantes del plantel de River.

La AFA informó que Flores y Palacios entrenarán en Ezeiza y serán liberados para disputar los compromisos con sus clubes. Después de esos partidos, ambos volverán a incorporarse a los entrenamientos del seleccionado.

El caso de Nicolás Otamendi

Otamendi tendrá una convocatoria particular porque fue citado únicamente para el partido del 6 de octubre ante Benín. Ese encuentro se disputará en el estadio de River y tendrá además la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

A los seis futbolistas del fútbol local se sumaron tres jugadores que actúan en el exterior. Se trata de Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Los próximos amistosos

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el 6 de octubre en el Monumental.

La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina

1. Emiliano Martínez - Chelsea

2. Juan Musso - Atlético de Madrid

3. Gerónimo Rulli - Manchester City

4. Agustín Giay - Palmeiras

5. Leonardo Balerdi - Roma

6. Cristian Romero - Atlético de Madrid

7. Lisandro Martínez - Manchester United

8. Juan Foyth - Villarreal

9. Facundo Medina - Bayer Leverkusen

10. Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon

11. Román Vega - Zenit

12. Enzo Fernández - Manchester City

13. Alexis Mac Allister - Liverpool

14. Valentín Barco - Chelsea

15. Giovani Lo Celso - Betis

16. Exequiel Palacios - Ipswich Town

17. Rodrigo De Paul - Inter Miami

18. Nicolás Paz - Como

19. Franco Mastantuono - Fiorentina

20. Matías Soulé - Roma

21. Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

22. Nicolás González - Juventus

23. Gianluca Prestianni - Benfica

24. José Manuel López - Palmeiras

25. Santiago Castro - Roma

26. Julián Álvarez - Atlético de Madrid

27. Lautaro Martínez - Inter

28. Lionel Messi - Inter Miami

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