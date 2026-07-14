Lionel Scaloni habló este martes en conferencia de prensa, a un día de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. En Atlanta, el entrenador se refirió al contexto histórico que rodea al partido y pidió separar el encuentro deportivo de uno de los capítulos más dolorosos para el país.

“Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura”, expresó el técnico argentino cuando fue consultado por la carga que tiene el duelo ante los ingleses.

Scaloni reconoció las connotaciones que existen alrededor del encuentro, pero dejó en claro que no buscará alimentar la tensión antes de la semifinal. “No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador de la Selección Argentina lanzó una de las frases más contundentes de la conferencia: “Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal del Mundial”.

Scaloni y el recuerdo del Argentina-Inglaterra de 1986

Durante la conferencia, el seleccionador también fue consultado por el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, marcado por la actuación de Diego Armando Maradona.

“Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones y que cualquier amante del fútbol recordará”, señaló Scaloni. Además, destacó la importancia de los relatos de aquella época, a los que definió como “más emotivos”.

Scaloni anticipó posibles cambios ante Inglaterra

Sobre la formación para la semifinal, Scaloni confirmó que ya tiene una idea del equipo, aunque todavía no se la comunicó a los futbolistas. Además, no descartó realizar modificaciones respecto del once que disputó el último partido.

“El equipo lo tengo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podemos pensar en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos”, explicó.

El entrenador reconoció el desgaste acumulado por la Selección Argentina durante los últimos cruces del Mundial, aunque aseguró que el plantel logró recuperarse. “Los últimos dos o tres partidos fueron difíciles y de muchos minutos. La idea es salir con lo mejor. Nos hemos recuperado bien”, afirmó.

Además, remarcó que la elección de los titulares estará vinculada al presente de cada futbolista. “El equipo va a ser el que mejor está, el que tiene que jugar. Por más que hayan ganado o sean campeones, el jugador que juega no es por lo que dio, es por lo que da”, indicó.

El análisis de Scaloni sobre Kane y Bellingham

Scaloni también destacó el nivel de las principales figuras de Inglaterra y mencionó especialmente a Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las piezas centrales del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

“Bellingham y Kane son de los mejores del mundo, de los que cualquier entrenador quisiera tener. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que no hagan un buen partido”, manifestó.

Pese a reconocer la jerarquía del rival, el DT sostuvo que Argentina mantendrá su idea para buscar el pase a la final. “Tenemos la idea de juego y esperamos llevarla a cabo”, agregó.

“Estamos a un pasito”

Por último, Scaloni defendió el rendimiento de la Selección Argentina durante el Mundial y valoró nuevamente haber llegado a una instancia decisiva.

“El equipo no está tan mal como se dice. Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a tres títulos y ahora a otra semifinal”, expresó.

El entrenador aseguró que el plantel mantiene la ilusión antes del cruce ante Inglaterra. “Estamos bien, con unas ganas bárbaras, con la ilusión intacta. Estamos a un pasito y vamos a dejar todo para llegar”, cerró.

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.