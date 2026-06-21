Scaloni tiene a todos los jugadores a disposición y define al equipo titular

La Selección Argentina completó su última jornada de entrenamiento en Kansas este domingo antes de emprender su viaje hacia Dallas. Por primera vez desde que comenzó la preparación para el torneo mundialista, Lionel Scaloni pudo trabajar con los 26 futbolistas convocados en condiciones óptimas.

Esta situación representa una novedad importante para el cuerpo técnico, que anteriormente debió lidiar con las molestias físicas de diversos integrantes del grupo. El vuelo hacia la nueva sede se programó para después del medio día, con una conferencia de prensa prevista para las 16.45 hora de Argentina.

Entre las noticias más destacadas se encuentra la recuperación de Gonzalo Montiel, quien superó una contractura en el isquiotibial derecho y se ejercitó a la par de sus compañeros. A pesar de estar a disposición, Nahuel Molina se perfila como el titular para ocupar el lateral derecho.

Por su parte, Nicolás Tagliafico dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. El plantel se trasladó a una ciudad con carga histórica para el fútbol nacional, recordando la frase de Diego Maradona: "Me cortaron las piernas".

En el mediocampo, Thiago Almada mantendría su posición inicial frente a la opción de Nicolás González. En la delantera, Lautaro Martínez seguiría como titular por encima de Julián Álvarez. Los jugadores realizaron ejercicios divididos en grupos durante los 15 minutos de práctica que fueron visibles para la prensa, aunque el entrenador no entregó indicios definitivos sobre la alineación.