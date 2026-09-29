Lionel Scaloni despejó parte de una de las principales incógnitas que rodean a la Selección Argentina de cara al recambio generacional: qué ocurrirá con la histórica camiseta número 10 una vez que Lionel Messi deje de utilizarla. El entrenador confirmó que, por ahora, el dorsal no será entregado a ningún futbolista.

En conferencia de prensa desde el predio de Ezeiza, en la previa del amistoso ante Bolivia, Scaloni explicó que esperarán hasta después del partido despedida de Messi, previsto para el 6 de octubre frente a Burkina Faso, para tomar una decisión definitiva.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos”, señaló el DT. También explicó que la intención es que, una vez tomada la decisión, el número tenga un dueño estable.

Entre los nombres que aparecen como posibles herederos están Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Ambos son considerados alternativas por sus características ofensivas y su capacidad para asumir protagonismo en la generación de juego. Mastantuono ya utilizó la 10 en Eliminatorias durante una ausencia de Messi.

Scaloni también habló de los rumores que lo vincularon a River

Durante la conferencia, el entrenador también fue consultado por las versiones que lo relacionaron con River Plate de cara al futuro. Scaloni negó haber mantenido conversaciones con dirigentes del club de Núñez.

“Los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado”, aseguró. Luego agregó que no escuchará propuestas mientras mantenga contrato con la Asociación del Fútbol Argentino, vínculo que vence a fines de este año.

Scaloni indicó además que existen conversaciones para prolongar su ciclo al frente de la Selección Argentina y sostuvo que hay predisposición de ambas partes para alcanzar un acuerdo.

Por último, confirmó a Cristian “Cuti” Romero como uno de los referentes del nuevo ciclo y destacó la responsabilidad que implica llevar la cinta de capitán en el conjunto nacional.